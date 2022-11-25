【世界盃2022】史上首人連續5届世界盃入波　C朗拿度煉成fit爆體態3大秘訣

▲ 史上首人連續5届世界盃入波，C朗煉成fit爆體態3大秘訣。

卡塔爾世界盃進行得如火如荼，香港時間周五（25日）凌晨上演H組葡萄牙對加納的賽事，最終由葡萄牙以3：2險勝，隊長C朗拿度於65分鐘射入12碼，為球隊先開記錄，更令他成為史上首位連續5届世界盃決賽周都取得入球的球員。

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年届37歲的C朗最近經歷專訪風波，與英超球會曼聯解約，但在世界盃首輪分組賽中，依然保持高水平狀態。眾所周知，他在體能和飲食上對自己十分嚴謹，亦練得一身結實肌肉，擁有43吋胸肌，更有腹肌、二頭肌和三頭肌。過去曾有西班牙體育報道，據體測結果顯示，C朗全身只有7％脂肪，肌肉佔50%。而保持fit爆體態的背後，全靠3個秘訣。

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1. 避免酒精高糖加工食品

為了保持最佳體態，C朗嚴格控制自己的飲食。他曾表示，不喜歡喝酒，最愛喝果汁，會避免喝含有酒精及高糖的飲品。即使練習及比賽會消耗大量體力，他會自備低糖的運動飲料，補充流失的電解質及維他命B12。

另外，他盡量不吃精製、加工食品及零食，而是選擇吃「整全食物 」(whole food），即不經精製的食物，包括：全穀物 （例如：糙米）、全麥包 （白麵包除外）、豆類 (例如：大豆、扁豆、鷹咀豆)、水果 （而非果汁）、蔬菜（而非蔬菜汁）。

2. 豐富蛋白質餐單

根據英國傳媒報道，C朗每天進食4至5份小餐取代一日三餐，主要吃魚。他不時在社交平台上分享早午晚餐單，有時早餐會吃麵包、芝士、水果，再配一杯果汁或咖啡。

葡萄牙國家隊主廚拉華杜曾透露，C朗喜愛咖啡，喜歡吃蘋果、梨、菠蘿，葡萄牙菜式薯絲炒馬介休亦是他的最愛。拉華杜又指C朗喜愛吃魚，包括鯛魚、劍魚、鱸魚。他甚至試過直接以沙甸魚罐頭，配麵包進食。

3. 律己以嚴 鍛鍊意志

C朗曾向傳媒分享他的健身秘訣，訓練身體有助鍛鍊意志，並建立有紀律生活，以保持動力。所以，他會嚴格執行定立的計劃，並奮力達成。他表示集體訓練時，透過競爭可彼此進步。

他每天至少睡8小時，早睡也早起，尤其是比賽前，因為要使肌肉完全恢復。

他時刻愛惜身體，以防受傷。運動前必有足夠熱身，以防運動時受傷，例如做拉筋、帶氧的熱身運動。當獨自操練時，他會慢跑去健身室熱身，也會踩單車機熱身。起床後、睡覺前，也會鍛鍊腹部肌肉。無論身在何方，他也會做運動。

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前私人大廚公開飲食秘訣

另外，C朗前私人大廚巴朗尼（Giorgio Barone）早前接受英國媒體訪問，公開其健康飲食修身之道。他指C朗最喜歡的食物包括魚、瘦肉、全穀物及沙律，這些食物有助調理身體、燃燒卡路里、增強修復肌肉，並減緩年齡老化。

C朗的飲食重點以高蛋白質食物為主，並會將糖、碳水化合物及脂肪份量降至最低。而巴朗尼又透露，他在烹調時常會用到椰子油，因為椰子油含豐富月桂酸，有燃燒卡路里、改善膽固醇的功效。

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責任編輯：羅嘉欣