【沉迷打機】8歲兒停學一周專心打機　媽媽訂KPI日玩16小時結局神反轉

▲ 8歲兒說不上學要打機，媽媽成全停學一星期，更訂立KPI。

小朋友沉迷打機影響讀書，內地就有名8歲男童懶理老師勸說，直言︰「不學了，我要玩！」媽媽沒有即時阻止，反而選擇讓兒子停學一星期專心打機，期間要阿仔全程投入，設KPI訂立日打機16小時的目標，更要每次記錄賽果、每日寫2次檢討報告。最後阿仔崩潰要返學，網民大讚媽媽高招！

8歲兒沉迷打機不上學

綜合內地傳媒報道，湖北武漢一位8歲半讀三年級的男孩，因為沉迷打機，成績直線下滑。媽媽楊女士在社交平台分享此事，指出兒子自己跟老師傾談了半小時，不管老師如何勸導，他都不為所動，就一句「不學了，我要玩」。媽媽把心一橫︰「好的，成全了，暫時停學一周，好好玩。」

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從影片所見，男孩沉迷的手遊是《PUBG Mobile》俗稱「食雞」遊戲。其實媽媽不是真心支持兒子全力打機，她選擇另類教育，因為就算要成為職業電競選手，不是單純喜歡打機就可以，要努力付出。爸媽要兒子不是隨便地去玩遊戲，而是認真地打機，為兒子訂下條件，當中包括每日設KPI（ Key Performance Indicators）關鍵績效指標，訂了一些任務去達成目標，如同「追數」。

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每日打機16小時

首先，時間嚴格控制要自律，每天要玩16小時，從早上7點起床開始，凌晨12點結束，三餐定時吃，逾時不候。另外，每次打完一舖機，都要記錄賽果包括時間和輸贏成績，以便每日在中午和晚上寫檢討報告，檢討每一局的戰績如何、擊殺了幾人，到了甚麼等級、在哪個地方被擊敗的、下次如何避免等等。媽媽會批改檢討報告，如同批改作文功課。

兒子放下所有學習包袱，第一天非常興奮，從下午3時半一直玩到晚上12時，期間只是休息了10分鐘、隨便扒兩啖飯，至凌晨1時才睡覺。第2天，媽媽一早6:45叫兒子起床，媽媽笑言兒子從來沒有如此快，一下子就爬出被窩。

果然，興奮的力量是無窮的，平時怎樣也要磨蹭半小時，今天10分鐘搞定，7點整準時坐在桌前開始今日份的遊戲。

媽媽表示即管再看看之後的情況，叫自己保持冷靜，先讓兒子「捱」多幾天，家長不能鬆一口氣。

每日寫2次檢討報告

男孩撰寫了報告，有篇中午的報告寫道，上午打了18局，有5場有前進，而在其他13場發現了有問題，「我打倒敵人後都會立馬衝過去拿物資，不會注意草叢中的敵人，就一下被打倒了。我有時扔手雷容易被牆擋住反彈，我就會被炸死。」媽媽有批改錯字及寫下評語，如「書面太亂，晚上再不認真寫就重寫」、「晚上是400字的！加油」。

媽媽亦接納網民建議，另會找高手跟兒子切磋，因為有遊戲裡的百榜戰神知道此事，主動和孩子的家長聯繫，配合不斷擊敗男孩，讓他見識到自己與真正高手的差距。

父母稱此舉是希望孩子體驗到，打遊戲不是那麼簡單的。當計劃進行到第3天，孩子就崩潰了四次。相信一星期停學期結束之後，男童不會再每日嚷著要打機了。

網民大讚另類教育

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責任編輯︰王明芳