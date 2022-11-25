【CP訓練營】排球男神好豔福獲三女睇中　Kyle與Gillian激吻連場

▲ 排球男神李爾晨同時獲三女睇中。

J2戀綜《CP訓練營》今晚播出最終回，被封「新一代性女」的伍倩彤（Gillian）一直表現進激，曾以性感睡衣誘「排球界男神」李爾晨（Kyle），而Kyle最終情歸Gillian。

李爾晨（Kyle）、A0男阿Yeung（蔡浩洋）、「大眼車銀優」馮建晞（Argus）、有10次拍拖經驗的黃潤祺（Jaxson）在最終回會將向心儀女參賽者作終極告白，候選「佳麗」分別為氣質文青洪靄茵（Eileen）、伍倩彤（Gillian）、葉靖儀（Michelle）、及范莎莎（Zaza）。

【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」 Gillian以兩字回應爭仔風波

▲ 李爾晨頗受女生歡迎。（取自instagram）

Gillian Kyle成焦點

製作組為4男4女作最後同房配對，主動權落在四女手上，四女可挑選心儀男伴同房之餘，被選男士更會成為畢業劇作拍檔。

Gillian與Kyle這一對向來為節目焦點，二人經過連日相處後，似乎均已認定對方，即使Kyle在「同房配對」中同時獲三女選為同房，但Kyle還是立定志向直奔Gillian閨房，甜蜜氣氛一觸即發。

其後，二人除有大量甜蜜互動場口外，在畢業劇作上二人亦甚有火花，上演親嘴戲碼時不但嘴貼嘴，更一度肉緊至錫到出聲，令導師賴慰玲大為驚喜。

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【CP訓練營】Gillian穿性感睡衣+為Kyle按摩 Michelle「吸走」兩男Zaza變賣剩蔗

言論令人嘩然

由於演出甜蜜又自然，最終獲賴慰玲選為「最佳CP」，並獲得擔任微電影男女主角機會。向來顏值出眾的Gillian，在微電影中更會以不同靚靚造型亮相，養眼度十足。

至於曾在鏡頭前直認「沉船」的Jaxson十分沉迷Michelle，他說：「好開心入到呢次個Camp，我本來諗住入嚟玩吓，諗唔到自己仲未開始認識晒所有女仔，就咁快鎖定咗一個女仔」、「第一次（同Michelle）排戲嗰陣，唔知係咪投入咗感情，我望住佢對眼就即刻喊咗出嚟，但之後變咗一望（佢對眼）就笑」，驚人言論令全場男士嘩然。

除Jaxson，阿Yeung亦直認經常忍不住想起Gillian：「我發夢會見到佢唔知點解，同埋成日見到橙色就會諗起佢」，又強調之前與Jaxson爭Michelle只為排戲。

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由於阿Yeung已於前一晚與Michelle「劃清界線」，正當所有人坐定粒六覺得Michelle會揀Jaxson時，震撼場面就在此時發生。

原來Michelle心儀男士另有其人，被「拋棄」的Jaxson自然難掩失落，即使最後Michelle因「配對失敗」重投自己懷抱，Jaxson還是表現得相當不開心，並一再對Michelle黑面，場面相當尷尬。

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