【夫妻關係】港女新婚1年驚見老公偷立遺囑　財產全留兄長與奶奶

▲ 港女新婚1年驚見老公偷立遺囑，財產全留兄長與奶奶。

清官難審家庭事！有人妻於網上哭訴指一直以為新婚的丈夫好錫及好照顧自己，又形容雙方「有磨擦但都尚算恩愛」，惟近日卻意外發現老公不久前立下了一份遺囑，最令她驚訝的是遺囑受益人竟然沒有自己，而是寫明丈夫一旦身故，遺產將由丈夫兄長及母親平分。她直言這份遺囑完全打破丈夫於心中的美好形象，更開始質疑兩人之間的愛情，「覺得自己好可悲」。

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該名人妻早前於「連登討論區」寫下一篇長文，指「拍拖3年，同老公結婚1年」，婚後未有小朋友。兩人靠奶奶借錢，加上儲下的積蓄而買了樓，期間一直分工明確，供樓由女方負責，丈夫則負責大部分家中開支。她指丈夫曾親口說過「佢咩都俾晒我，好愛我好錫我」，故婚前、婚後的溝通一直令她以為自己是丈夫的第一位，深愛丈夫的她其後亦將他轉為保險受益人。

因此，當她發現老公立左遺囑，見到「遺囑上面係無我。所有都交由佢哥、媽咪平分」，她直言「打破晒我心目中一切嘅假象」，並懷疑他對自己的愛。

佢完全冇考慮我？冇諗過如果我失去佢會變到無依無靠。冇諗過我會需要佢保護? 同諗下我點算？如果有諗佢又咁愛我點解會唯獨冇我？

她又指遺囑一事令她感到其實丈夫對自己有很大的保留，又不明自己為何及不上他的兄長，「我哋既無小朋友，寫媽咪好正常，咁點解唔係我係呀哥？」。自此之後，她便認為「佢而家每個反應都令我感覺到佢唔再愛我」，又指二人近期亦因「一個500蚊二手衣櫃」起爭執，雖然最終不了了知。

她又透露雙方曾因生小朋友的問題見心理治療師，當時對方便曾形容丈夫沒有理及太太感受，她指當時自己反替丈夫說盡好說話，時至今日，她回望過去，只覺得自己「好可悲，好搞笑」。文章尾聲，人妻再次強調:

心痛唔係會冇左啲財產，係心寒呢個自稱好了解我，最愛我最了解我嘅人，佢一直都認為我係嚟搶錢嘅？

她又苦呻不敢將事件向身邊人透露，「唔敢同家人講，唔敢同朋友講」，又曾反問「我到底算係乜嘢⋯」 ，指自己抹唔走呢件事。

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責任編輯：羅嘉欣