王丹妮赴英國出席名錶活動遇占士邦　遊倫敦選購聖誕禮物給羅孝勇

▲ 王丹妮往倫敦出席活動。

日前，王丹妮（Louise）飛往英國出席在倫敦舉辦的一個名錶活動，作為東亞地區唯一代表，在這個國際性活動上與來自世界各地的藝人交流，更與國際巨星「007」丹尼爾基克（Daniel Craig）同枱用餐，不過避免打擾對方就未有合照，能夠同枱已極開心。

對於再度外出工作，王丹妮自言相當開心，而且還有一個月便是聖誕節，不少商場和街道已掛上極具氣氛的聖誕燈飾，她興奮表示：「可以來英國工作提前感受聖誕節氣氛，街上和商場的燈飾都非常漂亮，令人更加期待聖誕節的來臨。」

寓工作於娛樂



王丹妮今趟英國之旅為期只是短短2、3日並且都是為工作，行程趕急連睡眠時間都缺乏。

不過已足夠令她非常開心，自言是工作狂的她笑言：「感謝Omega的邀請，除了工作更能感受到倫敦的節奏和氣氛。早前雖然出席了Fashion week，但真的很久沒有外遊，所以非常珍惜可以飛往外地的日子，決心必定給出最好表現，而且可以寓工作於娛樂令整件事相當美滿。」

王丹妮重視家庭



透過今次手錶活動，王丹妮再一次感受到時間的重要性，她直言：「時間每分每秒在不斷流逝，更加要好好利用當下的每一秒，活在當下，希望做多一點有意義的事，亦希望大家會將一些值得流傳的物品、照片保存起來給予下一代，讓這些珍貴美好的回憶可以繼續流傳下去。」

除工作外，王丹妮是個十分重視家庭的人，指：「會更加珍惜跟囡囡相處的時間，她成長的日子以及跟家人相處的時間都相當重要。比起以前都會抽多點時間跟他們食飯、聊天，加上跟老公暫時分隔兩地，各有各忙，極珍惜FaceTime和面對面的時間。」

結束工作後，王丹妮仍有半日空閑可去購物，她最希望買到特別的小禮物送給從澳洲返港的丈夫羅孝勇和家人，一起歡度聖誕。

王丹妮稱過去3年因疫情難以外出工作和旅遊，這3個月來就似補回這三年來沒有旅行的遺憾，她最希望接下來可以繼續去不同的地方，例如日本、泰國、德國、北極睇極光，在工作和日常生活之中取得平衡。

期待新片《毒舌大狀》



此外，王丹妮更講到自己因為電影《梅艷芳》而愛上演戲和演員這份職業，除模特兒工作外，會慢慢將重心移到演員上。

當初十分幸運地碰上了很好的機會，透過電影獲得很大的成就感，但絕不會因此而自滿，自知自己作為新演員必然會繼續努力來報答觀眾，希望表現出多方面的自己，帶出不同的新鮮感。

接下來有電影《毒舌大狀》和新的電視劇跟大家見面，希望作品可以快點面世，好讓觀眾見到不一樣的自己。

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