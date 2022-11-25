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【加價潮】的士再申加至33元冀留人才　周國強稱補回我們滯後收費

社會 13:56 2022/11/25

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(資料圖片)

的士小巴商總會等20個的士團體聯署，向運輸署要求將市區的士起錶價由27元加至33元。業界提出兩個方案，包括分別在明年上半年以及2024年第一季起錶價每次加3元，或在明年上半年直接將起錶價加6元。團體表示，行業一直面對通脹，零件及保險費用升幅，的士收費一直滯後，希望加價有助行業挽留人才。

運輸署表示，會根據現時的士收費調整機制處理有關申請，會考慮的士營運的財務可行性、市民對建議收費的接受程度、與其他公共交通工具的收費之間維持合理的差距等等。

的士小巴商總會理事長周國強接受媒體訪問時指，政府這10年、8年間只批了2次的士加價，總數只是加了5元。官方都報道指，我們的士收費滯後了20多%，如果一直這樣嚴重滯後，市民有機會連的士都坐不了。我們有另外的建議方案，6元分兩年加價，分兩年加、每年加3元，其實平時乘坐的士數十元車費多付3元，市民應該可以接受的。

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責任編輯：余思嵐

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