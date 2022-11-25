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MC張天賦宣布明年1月上紅館　拍海報教父上身抱貓合照

娛樂 13:49 2022/11/25

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MC張天賦首踏紅館。

MC 張天賦今日宣布於2023年1月20日至22日在紅館舉行一連三場《This is MC》演唱會，演唱會門票將於12月20日城市售票網公開發售。票價分別為$1080/$880/ $680和$480。

人生第一張個人演唱會海報上，MC直言概念來自父親生前最喜歡的一套電影《教父》。他說：「教父成日都會有一隻貓跟住佢，所以今次就引用呢個concept，搵隻貓同我一齊影海報，形象上面都有少少以教父為reference作致敬。」

今次來參予演出的兩隻貓，是擁有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓（Russian Blue），其中名為虎虎的一歲貓貓，更是曾經參賽得過冠軍的貓咪；另外一隻半歲的叫叮叮，本來當後備，料不到最後跑出，因親人性格平易近人，代替了哥哥虎虎很多出鏡位置。

以教父為概念。

MC 本身沒有養貓，所以初見貓貓雖然不是很害怕，但也擔心控制不到，另外也擔心不知會否引發敏感。「一直都好似有貓敏感，所以想養都唔敢養，不過今次又好彩，好順利，影咁耐冇鼻敏感或者其他症狀出現。貓貓主人教我點同佢地相處，所以好快時間內就已經得到想要個張相，過程都幾得意同好玩。」

將開紅館三場演唱會，問到MC有何期待？MC坦言心情興奮：「唯一擔心係第一次自己搞一個咁大型?show，狀態、體力等問題，但係都期待、興奮、緊張。」目前他已經開始籌備演唱會：「希望繼上一次演唱會跳完舞後，今次一樣可以跳到舞，帶多?驚喜俾大家，希望增加自彈自唱玩樂器?環節，其他唔講咁多住，入場睇。」

只得三場，外間不少反對聲音，覺得太少，MC笑道：「我真係唔知呀，所有都係等公司安排，希望大家都可以買到飛啦。公司如果場地安排到可以加場當然希望可以加場啦。」

最新影片：郭柏妍訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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