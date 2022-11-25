【拖欠租金】被指拖欠商廈租金　鄧成波幼子被入稟追逾1,074萬

▲ 被指拖欠商廈租金，鄧成波幼子鄧耀昇被入稟追逾1,074萬元。（資料圖片）

已故「舖王」鄧成波幼子鄧耀昇透過出任董事的公司，於2019年以105萬月租租入亞皆老街31號，並由鄧耀昇作擔保。業主日前入稟高院，指公司拖欠租金，遂入稟向公司及擔保人追討欠租連利息及雜費共逾1,074萬元。

原告利盛發展有限公司，答辯人嘉福（香港）有限及鄧耀昇。

入稟狀指，原告為亞皆老街31號商廈業主，與答辯人公司於2019年5月簽訂租約，維期10年，首5年月租為105萬元，其後5年月租為121萬元，另需支付管理費等雜費，次答辯人則作為擔保人。

原告於入稟狀指，雙方於2022年2月就拖欠租金等逾1,549萬元達成協議，同年8月始答辯人須分期支付款項，惟截至11月仍欠付逾592萬元，另自8月始拖欠租金4個月，連同管理費等雜費共涉逾482萬元。原告於10月透過律師去信追討不果，遂入稟向答辯人追討有關款項共逾1,074萬元，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧