  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 18:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拖欠租金】被指拖欠多月租金　鄧成波幼子被入稟追逾1,074萬

社會 14:41 2022/11/25

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

被指拖欠商廈租金，鄧成波幼子鄧耀昇被入稟追逾1,074萬元。（資料圖片）

已故「舖王」鄧成波幼子鄧耀昇透過出任董事的公司，於2019年以105萬月租租入亞皆老街31號，並由鄧耀昇作擔保。業主日前入稟高院，指公司拖欠租金，遂入稟向公司及擔保人追討欠租連利息及雜費共逾1,074萬元。

原告利盛發展有限公司，答辯人嘉福（香港）有限及鄧耀昇。

入稟狀指，原告為亞皆老街31號商廈業主，與答辯人公司於2019年5月簽訂租約，維期10年，首5年月租為105萬元，其後5年月租為121萬元，另需支付管理費等雜費，次答辯人則作為擔保人。

原告於入稟狀指，雙方於2022年2月就拖欠租金等逾1,549萬元達成協議，同年8月始答辯人須分期支付款項，惟截至11月仍欠付逾592萬元，另自8月始拖欠租金4個月，連同管理費等雜費共涉逾482萬元。原告於10月透過律師去信追討不果，遂入稟向答辯人追討有關款項共逾1,074萬元，兼須付利息及訟費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【危及安全】快艇螺旋漿擊斃女乘客　駕船商人囚15個月罰款7,000元
今日 12:02
【危及安全】快艇螺旋漿擊斃女乘客　駕船商人囚15個月罰款7,000元
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　6人被裁定罪成罰款共22,500元
今日 13:04
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　6人被裁定罪成罰款共22,500元
【港區國安法】涉國安法案黎智英准聘英大狀　律政司向終院申上訴許可下周一判決
今日 15:44
【港區國安法】涉國安法案黎智英准聘英大狀　律政司向終院申上訴許可下周一判決
【加價潮】的士再申加至33元冀留人才　周國強稱補回業界滯後收費
今日 13:56
【加價潮】的士再申加至33元冀留人才　周國強稱補回業界滯後收費

你可能感興趣

【危及安全】快艇螺旋漿擊斃女乘客　駕船商人囚15個月罰款7,000元
今日 12:02
【危及安全】快艇螺旋漿擊斃女乘客　駕船商人囚15個月罰款7,000元
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　6人被裁定罪成罰款共22,500元
今日 13:04
【612基金】陳日君等6人涉未為基金註冊　6人被裁定罪成罰款共22,500元
【港區國安法】涉國安法案黎智英准聘英大狀　律政司向終院申上訴許可下周一判決
今日 15:44
【港區國安法】涉國安法案黎智英准聘英大狀　律政司向終院申上訴許可下周一判決
商廈 鄧成波 管理費 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
今日 10:05
【香港小姐2022】林鈺洧被爆有性愛片流出　Denice否認TVB報警求助
【極品室友】邋遢室友床褥被鋪發霉長菇　大學生摘菇煲湯試飲下場超慘
14:05 2022/11/24
【極品室友】邋遢室友床褥被鋪發霉長菇　大學生摘菇煲湯試飲下場超慘
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女
今日 12:18
【天人永隔】急救血肉模糊傷者惜不治　救護員回家驚悉是親生女