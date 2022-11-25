【三跑工程】機場三跑今啓用　特首疑未康復缺席典禮

▲ 機場三跑道今日舉行啓用典禮。（陳梓蔚攝）

機場三跑道今日（25日）舉行啓用典禮，原定出席典禮的行政長官李家超疑因仍未康復，未有出席典禮，改由政務司司長陳國基主禮。

機場早在今年7月開始編排航班在第三跑道熟習運作，首架在第三跑道熟習運作的飛機屬於政府飛行服務隊，於當日上午8時24分降落。其後一架來自上海浦東的貨機於上午8時27分着陸，是首架在新跑道熟習運作的商業航班。

機管局機場運行副總監姚兆聰指，4個多月以來，機場新北跑道運作順暢，至今已有約1.1萬架次航班於新跑道升降，料11月日均升降航班達140架次。

三跑道系統耗資1,415億元，除第三跑道外，三跑道系統工程項目包括擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊、旅客捷運系統及行李處理系統等，目標於2024年如期完成整項工程。

另外，國泰表示，很高興見到自政府最近解除機組人員及入境旅客的檢疫要求後，整體員工流轉情況有顯著改善，並預期良好趨勢會在未來數月持續。國泰強調，目前擁有足夠機師、機艙服務員及其他營運員工，支持現行航班運作。

自7月起，國泰已增聘約1,800名新員工，有信心持續的招聘活動會繼續吸引優秀人才，支援集團的復常計劃。

國泰目標於年底，將集團客運航班運力恢復至疫情前水平約3分1、2023年底達至70%的目標，並預期於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。

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記者：陳梓蔚