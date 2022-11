《阿凡達：水之道》12月14日搶先美國上映　入場前6大備忘

2009年上映的首集《阿凡達》(Avatar)被譽為劃時代神作,以超越29億2千萬美元票房成為全球電影史上最高票房紀錄的電影。

相隔13年,占士金馬倫(James Cameron)執導續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於12月14日晚搶先美國在香港上映。

《阿凡達:水之道》戲票周五開售 首兩天觀眾可獲限量版紀念票

入場前6大備忘:

全球影史最賣座神作

2009年上映《阿凡達》是全球電影史上最賣座的電影,票房高達29億2千萬美元,紀錄到今未有影片打破。至於在香港,《阿凡達》是本地史上最賣座電影第2位,票房超越1億9千萬港元。(香港最高票房電影首位為《復仇者聯盟4:終局之戰》)

之後一直傳《阿凡達》有續集,結果苦了13 年,第2集終於上映。

占士金馬倫力求突破

占士金馬倫堪稱導演界金漆招牌,他憑《阿凡達》和《鐵達尼號》(Titanic) 包辦全球最賣座電影第1及第3位,更憑《鐵達尼號》獲奧斯卡最佳電影和最佳導演,占士金馬倫今次再度親自執導和編劇,相信是具創意、野心及有前瞻性之作。

經典重溫騷實力

當年《阿凡達》上映後,牽起3D電影熱如雨後春筍,可是當中大多是「假3D」,令觀眾失望,而3D電影熱在近幾年早冷卻。

而電影公司早前特別推出《阿凡達》(全新重製版),讓影迷在大銀幕上以極致畫質音效重溫經典,觀眾反應熱烈,展示真正3D電影實力。

頂尖特技視覺技術

2009年的《阿凡達》把電影視覺特技推上全新高峰,事隔13年,科技日新月異,相信今次續集的頂尖特技將超越前作,再次為觀眾帶來視覺新震撼。

加上戲院提供更多觀影選項,包括3D、IMAX、4D動感體驗,全面提昇觀影體驗。

開拓全新壯麗水世界

《阿凡達:水之道》在潘多拉星球的全新水世界,由預告片所見,這個水底世界美麗壯觀,更有全新奇幻生物登場,以及作戰的軍艦、潛水艇、機械人兵團,震撼奇觀大場面目不暇給。

金像影后琦溫斯莉加盟

續集由原班人馬再度上陣,包括森禾霍頓 (Sam Worthington) 、素兒莎丹娜 (Zoe Saldaña)、薛歌妮韋花 (Sigourney Weaver) 回歸外,更有金像影后琦溫斯莉(Kate Winslet)加盟。

3大撲飛全攻略

選定最佳觀影體驗格式 約實朋友立即撲飛霸靚位

• 預先網上搜集有關《阿凡達:水之道》全港戲院的上映格式

• 選定心儀戲院及時間

• 約實朋友,一齊先睹為快,凡購買首兩日(12月14及15日)任何場次門票可獲得限量版紀念戲票一張(款式隨機附送)

• 全港戲線預售開始,立即第一時間撲飛霸靚位

