【心的全部】黃妍遇資深小演員偷師學戲　背超重道具月亮寸步難行

▲ Cath與小演員齊齊拍MV！

歌手黃妍拍攝《心的全部》MV 說的是人怎樣去尋回自己內心堅持的信念，去邁步向前行。談到要說內心堅持，就有Cath飾演的青豆，跟小演員熊諾頤飾演的小青豆的冒險，描述青豆的童年，分為三部分包括家裡的不快樂、學校裡的欺凌與隔膜、青豆小學後的離家出走。

第一、二個元素已經在MV畫面裡已一一呈現，而第三個元素則隱藏以青豆與小青豆背著兩個月亮去冒險去呈現。

黃妍唱勻倫敦曼徹斯特 樂迷揸車4小時為睇騷Cath深受感動

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背著月亮不容易

說到背著月亮去冒險的畫面，今次Cath與小演員都演得十分吃力，因為月亮道具好重先是將載貨的車仔肢解，變成鐵架托住月亮，再用麻繩穩定月亮，重得Cath行起路來吃力之餘，也必須稍微傾前，否則就會被極重的月亮扯後跌倒。

不過畫面極美，令Cath都忘卻了一切並說道：「因為導演叫我倆在泳池裡面步行，畫面令我聯想到幾米《月亮忘記了》，好靚！」

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小演員是其歌迷

熊諾頤只有10歲，但自3歲開始已參與電視、電影及廣告演出，經驗豐富，Cath看到對方在鏡頭前5秒便能喊出來，看到好心噏同時也十分佩服。

她說：「她是我的前輩，入行已7年，我入行都未夠5年！看她的演繹，獲益良多。」

不說不知，原來熊諾頤是Cath的歌迷，3年來一直在網上聽Cath的歌，有時熊諾頤媽媽更用Cath利誘，鼓勵她努力讀書，成績好就能見Cath，Cath知道當然很高興：「我有問她電視、電影及廣告，做哪一種最開心，她答我是拍這個MV，因為有我的參與，那一刻我是十分感動的啊！」

除了熊諾頤外，其實現場還有一班小演員，Cath都很感謝他們的付出，並說：「他們都很辛苦，要戴著假髮篤著雙眼，又要站立很久，但大家都好專業，沒有怨言，好犀利！」

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