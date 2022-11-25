【換身份證】96至00年出生市民12月10日前須換證　明年2月11日起換證中心不接新申請

▲ 96至00年出生市民須於12月10日前換證，明年2月11日起不接受換證申請。（資料圖片）

入境處今日（25日）宣布，凡於1996、1997、1998、1999或2000年出生的舊款智能身份證持有人須於12月10日（星期六）或之前，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。至於1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證期限亦將於2023年1月14日（星期六）完結。

另外，入境處早前公布各換證中心的最後換證申請日期為2023年2月11日。在此日期後，換證中心將不再接受換證申請，而換證中心的領證服務則會維持至2023年3月3日。已錯過指明換證期限而仍未換領新智能身份證的人士，應盡快帶同身份證親身前往任何一間換證中心辦理換證手續。

「全港市民換領身份證計劃」的對象是全港市民，不論是永久性居民或獲准在本港就業、投資、居留或就讀的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。然而，合資格的香港市民如因不在香港而未能在指明換證期限內換領新身份證，無須急於換證計劃完結前趕回香港換證，市民可在返港後30天內補辦換證手續。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。市民可掃描附件二的二維碼下載入境處流動應用程式或網上預約換領身份證。入境處亦呼籲申請人在使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理換證手續。

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記者：黃穎津