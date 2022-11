【ViuTV 2023節目發布會】ViuTV節目巡禮晒冷　COLLAR成員不接受傳媒訪問

▲ ViuTV公布多個劇集和節目。

ViuTV今天(11月25日)於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會,出席藝人包括男團MIRROR、ERROR、P1X3L、ToNick、姜皓文、張慧儀、談善言、魏浚笙及黃正宜(阿正)等。

不過女團COLLAR只有邱彥筒(Marf)及蘇雅琳(Ivy So)現身,她們事前已表示不接受傳媒訪問。

活動一開始先播出生啤、生菜短片,然後葛綽瑤(Yoyo)、許寶恆(Alice)、徐㴓喬(Asha) 、何洛瑤(Sica)及楊安妮(Win Win)與舞蹈員以勁舞登場,跳唱以足球為主題的歌曲作開場表演。強尼更稱她們要他以「妹豬Five」來介紹她們,場面搞笑。

隨後,杰寧、阿Gi、One Promise的文迪、嘉盈介紹ViuTV的世界盃節目。

▲ 葛綽瑤(Yoyo)、許寶恆(Alice)、徐㴓喬(ᴀ ꜱ ʜ ᴀ) 、何洛瑤(Sica)及楊安妮(Win Win)與舞蹈員以勁舞登場。(陳慧安攝)

來年注目劇集《大誠實家》

其中最人注目當然是來年的劇集,由Babyjohn、何啟華(Dee哥)、陳子豐、李敏、王智德(Alton)主演的《大誠實家》,導演是劇集《教束》的導演和編劇Yellow,將會在賀歲檔期播出。

劇中李敏演社工與Babyjohn有很多對手戲,Alton則演李敏的男朋友,Dee哥又認自己在劇中令Babyjohn從良。

《那年盛夏我們綻放如花》

至於另一套劇集《那年盛夏我們綻放如花》由Marf、Yoyo、駱振偉(Thor)及P1X3L的George與Marco主演並由陳健朗執導,Thor演他們的班主任,Marf指劇中性格與自己有出入,希望觀眾可以練好膽量才看,也感謝陳健朗給予機會與他們一班新演員。

Yoyo指其角色性格比較理性,劇中也會有感情線。雖然預告片中有血腥感覺,惟Thor堅稱是青春偶像劇。

《殺手廢J》 +《和解在後》

由陳海寧、陳湛文及楊偉倫(Isabella)主演的《殺手廢J》導演是Mike導。

由Ivy So、恆仔、廖子妤、顧定軒、李敏、Sica、岑珈其等主演的《和解在後》,故事由自導自演,他透露在疫情間想出這套劇的主題,並與編劇們考了調解員的牌照。Ivy So則指自己的角色是非黑即白的人。

《冰上火花》

由MIRROR成員 陳卓賢(Ian)、江𤒹生(AK)、楊樂文(Lokman)、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等主演的《冰上火花》,今次挑戰冰上曲棍球,AK稱自己不懂得溜冰與冰上曲棍球,加上因最近在拍攝劇集《打天下2》,未有太多時間了解角色。

Ian指自己一次過學溜冰與冰上曲棍球,他指角色是十分複雜,拍攝時也不想用替身,Lokman則表示自己的角色是很串和勁,而劇集就尚未正式開拍。

▲ 《冰上火花》(陳慧安攝)

《打天下2》

由AK、談善言、Kathy仔﹑邱傲然(Tiger)和空手道運動員劉慕裳有份參演的《打天下2》,阿談指今次劇集故事線在角色莊惠參加奧運後的故事,而AK更要與好兄弟Tiger對打,並自認自己下盤比較弱,Kathy仔則表示在第2輯不用捱打,更透露有感情線。

《極度俏郎君》

有好戲之人有份參演的姜皓文、張慧儀、宣萱的劇集《極度俏郎君》,宣萱未有現身,交由黑仔﹑Yoyo和張慧儀介紹劇集,黑仔表示很開心接到喜劇,並認為ERROR一出現就很開心,更大讚Yoyo勤力、背好對白、早到現場。

張慧儀透露在劇中與宣萱爭黑仔,也有少少打鬥元素。

綜藝節目

至於在綜藝節目同樣精彩,包括有陳安立和蘇皓兒《單車踩爆日本》﹑浩南《日本,你真識食?》﹑Serrini《條女飲到不列顛》﹑吳保錡和樊沛珈《究食狩獵王》

193(郭嘉駿)《Fashion Killer》及黃奕晨(Dixon)《演奏1Take過》和陳柏宇﹑Sica等《婚前試行為》。當然亦不少得大受觀眾喜歡的《膠戰3》還有全新節目《俏郎君》ViuTV 選美男。

MIRROR+P1X3L+ERROR+TONick獻唱歌曲

期間組合P1X3L的Phoebus獻唱個人單曲《Close Friend》,之後全團再唱歌曲 《This Is How We Roll》,並有播出陳凱詠(Jace)Featuring的歌聲,惟Jace沒有亮相是此發布會,而TONick則獻唱歌曲《時間的初衷》。

ERROR出場時大唱《愛情值日生》,生眼挑針的193戴黑超登場。肥仔在現場更即席問大家買不買到演唱會門票,稱要派禮物給大家。

193說大家都以為他們有演唱會門票,並指其實他們也沒有。

保錡又爆肥仔沒有為了演唱會訓練身型,肥仔提起193指如得到「我最喜愛」組合會在台上全裸。

隨後,4子更落場派海報,稱是《季前賽》、《繩角》的海報。

最後MIRROR的11子以黑白造型登場唱《Innerspace》,炒熱全場氣氛!

記者:陳淑霖