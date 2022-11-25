【周未掃貨】AEON一連3日優惠$2起　20元任裝巴西雞中翼放題

▲ （AEON Stores Hong Kong）

AEON由即日起舉行「Big Friday大折日」，一連3日多款新鮮食品、服飾、家品電器等以低至4折及半價發售，當中包括日本製不銹鋼雪平鍋折後$100（原價$199）、櫻花直火土鍋只需$40（原價$79.9）

半價優惠同時包括多款家電，包拮SPT蒸汽焗爐原價$2,480，半價折後$1,240；PHILIP慢磨原汁機原價$2,388，半價折後$1,699，而Skyworth43吋LED電視原價$3,190，折後$1,595。

限時優惠方面，今次推出$20巴西雞中翼放題及$39急凍帶子放題，指定時段可以無限任入；11月25日更有限定$2洋蔥及蒜頭。

$39急凍帶子放題於11月26日中午至下午3時推售，$20巴西雞中翼放題就於11月27日中午至下午3時推售。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐