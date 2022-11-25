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【世界盃2022】深宵睇波最佳夥伴　營養師推薦19款低卡小食

保健美顏 17:14 2022/11/25

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

深夜看世界盃最佳夥伴！營養師推薦19款低卡小食。

世界盃舉行得如火如荼，不少人晚晚守住電視觀看，配上零食啤酒最好不過。但吃宵夜很易肥，有沒有健康小食可以選擇？

最新影片：

營養師Charlene在IG專頁發文，並引用哈佛大學研究指出，晚上吃東西的時間越遲，會讓身體新陳代謝減緩，第二天的生長激素水平增加，導致飢餓感增加，攝取更多高熱量的食物。另外，越晚進食，身體燃燒卡路里的速度也相對減慢，導致更多脂肪囤積。而由於進食後干擾血糖水平，褪黑激素分泌也受影響，變相也導致睡眠質素較差。

不過市面上的一些低卡零食，甚至無添加蔬果，就非常適合在避免吃零食的時間用來解饞，同時還可獲取不同營養素，例如：

1. 車厘茄

  • 含有豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素、茄紅素、膳食纖維等
  • 抗氧化能力高

2. 紅蘿蔔條

  • 含有豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素等
  • 有助維持健康視力，特別是夜間視力
  • 有助抗氧化

3. 原味爆谷

  • 由玉米粒製作而成，含有豐富膳食纖維，有助幫助腸道蠕動、促進代謝
  • 建議選擇原味或無鹽爆米花
  • 不建議選擇添加了奶油、焦糖、巧克力等高糖、高脂肪口味的

4. 青瓜條

  • 含水量高，有助解渴
  • 含豐富維他命C，有助改善皮膚問題，減少黑色素沉澱、幫助美白
  • 青瓜中的丙醇二酸，有助抑制醣類轉化為脂肪

5. 無鹽花生

  • 含豐富維他命A、E、K、鈣、鐵、不飽和脂肪酸、卵磷脂等
  • 有助預防癌症、維持心血管健康
  • 注意進食份量，不建議進食多於一份

6. 毛豆

  • 熱量低
  • 含豐富蛋白質、大豆異黃酮、膳食纖維，飽足感高、促進腸道蠕動
  • 毛豆中的奧米加三、奧米加六，有助改善血脂
  • 鉀質高，有助改善水腫、預防高血壓

7. 香蕉

  • 含豐富維他命B、C、水溶性纖維，有助促進腸道蠕動、新陳代謝、美白護膚
  • 含血清素，改善情緒，適合壓力大人士食用
  • 鉀質高，有助改善水腫、預防高血壓
  • 香蕉越成熟、顏色越黃，熱量越低，可是糖份越高
  • 建議選擇偏綠的香蕉，抗性澱粉較高

8. 紅葡萄

  • 葡萄種類中糖份和熱量較低的
  • 含豐富花青素、多酚等抗氧化物，有助抗炎、抗氧化、改善膽固醇和血脂水平

Charlene為愛看球賽的人士，推薦了19款適合深夜吃的零食及蔬果，減少宵夜邪惡度，避免體重增加、脂肪囤積。

點擊大圖獲取卡路里詳情：

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內容獲「營養師Charlene」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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