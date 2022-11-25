【世界盃2022】深宵睇波最佳夥伴　營養師推薦19款低卡小食

▲ 深夜看世界盃最佳夥伴！營養師推薦19款低卡小食。

世界盃舉行得如火如荼，不少人晚晚守住電視觀看，配上零食啤酒最好不過。但吃宵夜很易肥，有沒有健康小食可以選擇？

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營養師Charlene在IG專頁發文，並引用哈佛大學研究指出，晚上吃東西的時間越遲，會讓身體新陳代謝減緩，第二天的生長激素水平增加，導致飢餓感增加，攝取更多高熱量的食物。另外，越晚進食，身體燃燒卡路里的速度也相對減慢，導致更多脂肪囤積。而由於進食後干擾血糖水平，褪黑激素分泌也受影響，變相也導致睡眠質素較差。

不過市面上的一些低卡零食，甚至無添加蔬果，就非常適合在避免吃零食的時間用來解饞，同時還可獲取不同營養素，例如：

1. 車厘茄

含有豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素、茄紅素、膳食纖維等

抗氧化能力高

2. 紅蘿蔔條

含有豐富維他命A、B、C、胡蘿蔔素等

有助維持健康視力，特別是夜間視力

有助抗氧化

3. 原味爆谷

由玉米粒製作而成，含有豐富膳食纖維，有助幫助腸道蠕動、促進代謝

建議選擇原味或無鹽爆米花

不建議選擇添加了奶油、焦糖、巧克力等高糖、高脂肪口味的

4. 青瓜條

含水量高，有助解渴

含豐富維他命C，有助改善皮膚問題，減少黑色素沉澱、幫助美白

青瓜中的丙醇二酸，有助抑制醣類轉化為脂肪

5. 無鹽花生

含豐富維他命A、E、K、鈣、鐵、不飽和脂肪酸、卵磷脂等

有助預防癌症、維持心血管健康

注意進食份量，不建議進食多於一份

6. 毛豆

熱量低

含豐富蛋白質、大豆異黃酮、膳食纖維，飽足感高、促進腸道蠕動

毛豆中的奧米加三、奧米加六，有助改善血脂

鉀質高，有助改善水腫、預防高血壓

7. 香蕉

含豐富維他命B、C、水溶性纖維，有助促進腸道蠕動、新陳代謝、美白護膚

含血清素，改善情緒，適合壓力大人士食用

鉀質高，有助改善水腫、預防高血壓

香蕉越成熟、顏色越黃，熱量越低，可是糖份越高

建議選擇偏綠的香蕉，抗性澱粉較高

8. 紅葡萄

葡萄種類中糖份和熱量較低的

含豐富花青素、多酚等抗氧化物，有助抗炎、抗氧化、改善膽固醇和血脂水平

Charlene為愛看球賽的人士，推薦了19款適合深夜吃的零食及蔬果，減少宵夜邪惡度，避免體重增加、脂肪囤積。

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內容獲「營養師Charlene」授權轉載。

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責任編輯：張沛