【明星養生】長年彈琴致坐骨神經痛　倫永亮日行萬步+一種運動保健康

▲ 倫永亮保養得宜。

作為天后梅艷芳、林憶蓮圈中知己的倫永亮，將在本周在西九戲曲中心舉行音樂會，也是他久休一段日子再踏舞台的演出。在過去近三年的疫情日子，倫永亮坦言曾因工作量減少，而感到迷失，惟參研佛學多年的他，自在面對逆境心得，無論是事業或健康，正努力體悟活在當下的道理。

對上一次以個人名義開騷，是2019年為港樂的演出，相隔近4 年，倫永亮感恩還可以有機會做音樂會。「無論表演場大是大或細，我都會好開心，看到觀眾投入，我就高興，每個人都會老去，趁自己聲音和熱誠還在，有機會唱就唱，修哥（胡楓）對我們來說是一個榜樣，到90歲依然很享受演出。」

▲ 倫永亮外表保養得宜，他自言都是以平常心態去保持。（攝影：黃建輝）

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倫永亮深感做藝人或音樂人，都要與時並進，故他雖然近年不太活躍，但對樂壇還是相當留意，對現時的人氣偶像MIRROR、MC張天賦、林家謙、馮允謙都很欣賞，如有機會亦想一齊合作。

受梅姐影響學佛

本地歌影視近日迎來報復式復甦，可是之前幾年卻是寒冬期，表演行業接近停頓，作為資深音樂人的倫永亮，亦坦言曾感迷失。「回想疫情初開始時，心想沒有工作便當在家休息，但不出街久了，就好像與世隔絕。自己賣歌的數量少了，時下歌手又不愛出CD，就算有人用了我的歌，只用單曲在網上播出，我也未必留意到。（疫情）第一年全城都靜了，漸漸變得好驚，每日起身後不知可做甚麼，都好擔心自己會有抑鬱症。」

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他指以前很少會設人生目標，但發現人如果沒有方向，做事便沒有衝勁，因此就為自己找些事情來做，如定期做運動、看書，又在網上參加佛學課程，才漸漸重拾自己的樂天性格。

說到學佛，倫永亮記得當年是受梅艷芳所影響。「阿梅是一個很豁達的人，平時會跟我講很多佛學和人生道理，因此令我對此有了好奇心。不過我領悟力太慢，要花很多時間去思考，我曾經跟陳潔靈說起大學有佛學課程，她真的去了讀，反而我怕課程太深而不敢上。」

他稱人有信仰怎樣也是好事，起碼會有寄託。「過去十幾年認識很多對佛學有學問的人，獲益良多，內心安穩不少，現在每晚都會做10分鐘打坐，能幫助入睡，起身後又不會胡思亂想，重新評估人際關係，多了跟家人朋友見面，佛家常說活在當下，很有人生道理，但如何去實行，就要不斷學習和實踐。」

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透露林憶蓮近況

倫永亮的音樂事業涉獵甚廣，其中跟兩位樂壇天后梅艷芳跟林憶蓮的友情，就最為樂迷津津樂道。談起故友梅姐，他明言至今還未看過去年上畫的話題電影《梅艷芳》。

「電影拍攝前，導演和編劇也曾找我問問阿梅的點滴，我也把所知如實相告，也不怕講不好的，例如她總是遲到啦，唯一是有次錄《鏡花水月》那首歌竟然早到！可能我和她關係太密切身，當年唱片公司送了阿梅最後一次演唱會影碟給我，自己看了一半都太傷感，沒再看下去，至於那套電影，好多朋友看了都有不同評價，或者我要等某日心情真的平伏下來才會去看吧。」

▲ 重情的倫永亮，說至今仍未敢看電影《梅艷芳》。

另一位摯友林憶蓮，近年已是半淡出，倫永亮就透露對方近況：「早10年前，看到憶蓮不斷四出表演，有時都會替她辛苦，因此現在見她生活回歸平靜，跟女兒共聚天倫，閒時學學插花，我都為對方而高興。」很多歌迷期待憶蓮復出，倫永亮就說順其自然，最重要她過得開心。笑言二人見面，從沒過問工作，反而多談健康的事情，憶蓮常會介紹不同的醫生給他。

曾患坐骨神經痛

如倫永亮所言，每個人也會變老，對身體健康自然愈加關注。因為表演關係，倫永亮長年彈琴，近年患上坐骨神經痛，試過痛到起不到身。「醫生說這是職業病，建議我多做運動，雖然我不是很有恆心，但現在會定期游水和打乒乓球，每周做四晚心肺運動，並會日行一萬步，這是人基本的運動量，希望自己都做得到。」

飲食方面，他說向來食得清淡，平時食菜都是白烚為主。「有時夜晚肚餓，便會吃生果，以前愛食木瓜和橙，但醫生說糖份較高，睡前吃不太好，故選擇食蘋果。」作為鋼琴後的人，技藝固然要勤鍛練，身體狀態同時也不能鬆懈。

▲ （攝影：黃建輝）

記者：區家歷

髮型：Jam Ng

化粧：Ellen Tam

場地：Master Room Cafe

