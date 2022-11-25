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【國歌風波】陳國基：涉事韓方職員與香港無聯繫　無證據顯示涉政治動機

政治 15:57 2022/11/25

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政務司司長陳國基。（經濟日報資料圖片）

政務司司長陳國基今日出席活動時，再回應南韓欖球賽事播錯國歌事件，透露已了解涉事韓方初級職員背景，並無在香港讀書，亦無與香港有聯繫，無證據顯示事件有政治動機，但警方仍在調查事件。

陳國基在新聞行政人員協會聚會上亦提到，創新科技及工業局長孫東會與Google聯繫，要求糾正有關香港國歌的錯誤資訊。但他同時指，亞洲橄欖球總會準備國歌的程序欠謹慎，對方已向港府承諾，會成立中央儲存庫儲存國歌。 

至於早前與陳國基會面的亞洲欖總會長阿哈拉，今日接受電台訪問時指，他為表歉意及尊重，特意花24小時從迪拜來港，親身向港府致歉。他透露，陳國基已接受他的道歉，又形容會面非常正面。

阿哈拉指，雖然亞洲欖總將設立中央檔案庫，並規定日後賽事的主辦機構，必須使用檔案庫內的國歌版本，但坦言仍難保永遠不會再出錯。不過，他強調，願意盡所有努力，將出錯機會減至最低，相信再發生同類錯誤的機會近乎零。

他又指出，自己作為會長，難以跟進各職員工作細節，但重申今次事件不涉及任何政治或不良動機，只是因為一名初級職員無跟從指引而犯錯。他續指，目前未有任何職員因事件受罰，但不排除經過調查之後，可能會有職員收到警告信或其他處分，但強調這是亞洲欖總內部事宜，不會向公眾交代。

阿哈拉亦交代，目前未收到香港警方任何查詢，若本港警方要求他們提交資料，亞洲欖總將會樂意配合。

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責任編輯：胡偉明

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