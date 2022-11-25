【共融社會】退役九巴變士多進駐特殊學校　禮賢會恩慈校長：讓學生學習鄰里關係

▲ 謝慶生校長（中）與有份在「恩慈士多」上工作的學生信誠（左）及梓輝，一起於巴士前合照。（湯致遠攝）

黃大仙區鳳德邨內的禮賢會恩慈學校內，停泊了一架退役雙層巴士，外殼相當有本土特色，畫滿舊時香港樓宇的獨有窗花、鐵閘樣式，更有4個醒目大字「恩慈士多」。這家別樹一幟的港式士多，由來自校內的學生負責營運，開放予大眾參觀，更成為了區內居民的一個新鮮熱點。校長謝慶生坦言：「恩慈士多承載了學校的一個共融夢。」

退役巴士計劃在全港不少中小學校推行，大多成為師生們額外的活動教學場所或休憩空間，而在禮賢會恩慈學校這一輛，所肩負的使命則更重大。

謝校長指：「禮賢會恩慈學校是一所特殊學校，但附近的街坊對學校一無所知，相互間極少接觸。後來我讀了一本書《解憂雜貨店》，大受感動和啟發，希望有一家聯繫社區的溫暖雜貨舖，這就是當初『恩慈士多』的構思。」

▲ 信誠同學示範在士多中上貨、點貨的工作，非常認真仔細。（湯致遠攝）

謝校長深信學校應與社區緊扣，特殊學校和校內學生更需要開放自己，多與社區人士認識、交流，而開舖賣貨無疑是一個最容易建立橋樑的起點。「巴士下層保留了原本的車廂設計，例如座位、扶手等；另一部分則為『社區士多』，由學生擔任大使，化身為收銀、銷售員等角色，在模擬銷售的過程中鍛練溝通能力，亦讓學生以主導角色服務區內市民；上層則改建成多元活動空間，用作舉辦共融活動、工作坊、展覽等，為學生及社區人士創造更多互動的機會。」

獲基金資助改裝

▲ 梓輝相當投入自己的崗位，對於操作收銀機非常熟練。（湯致遠攝）

巴士自2019年來到學校，然而成功申請獲批後，還有一連串的挑戰接踵而來，負責初期籌劃工作的鍾Sir直言：「雙層巴士有一定的體積和高度，能不能順利開進學校也是一個問題，幸好九巴團隊事先派員來視察，也安排了一架略小型一點的巴士給我們。但巴士本身的冷氣安裝、內部及車身外面的設計和改裝等，都需要資金，而且金額亦不低。」

學校後來成功於2020年獲社區投資共享基金資助，不單獲得所需資金，更獲派一隊「建．祝義工隊」，協助巴士改裝，令這輛「恩慈巴士」順利誕生。

▲ 謝校長（中）、負責計劃的鍾老師（左二）及鄒老師（右二）與信誠及梓輝一起分享活動的樂趣和挑戰。（湯致遠攝）

謝校長感恩指活動推行短短兩年，已明顯看見對學生和社區產生正面影響。「不但協助學生裝備自己，提升自己的社交及溝通技巧，更令他們願意開放自己與外界接觸。」

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校長指曾有家長告訴他們，女兒在家努力練習說「歡迎光臨」、「隨便揀」等招呼用語至半夜，對活動極投入。「其實這種與外界接觸的機會很重要，因為大部分學生只與家人、老師同學相處，在家庭以及校內受到很好的保護，但當他們畢業後離開學校，踏出社會，就會很難適應，所以我們希望早一點讓同學與外界接觸，對日後發展會很有幫助。」

街坊送自製手工藝義賣

事實上，「恩慈巴士」亦提供了一個平台，讓社區內的街坊有機會得以接觸並了解智障人士的特質和需要，消除誤解、隔膜，拉近社區與學校的關係，達到共建共融社區的美好願景。

負責執行的鄒Sir興奮分享：「活動期間我們會邀請附近居民來參觀，其中一位街坊來到後，對我們說自己就住在學校對面，但多年來一直不知道原來是一所特殊學校，這次來到後覺得計劃很有意義。」這位熱心的街坊後來更送上自己編製的手工藝品作義賣，不單豐富了恩慈士多的貨品種類，亦溫暖了學校每一位師生，肯定了大家的付出。

▲ 「恩慈士多」上的貨架放有各式各樣的文具、小玩意，吸引街坊到來。（湯致遠攝）

其中有份負責營運士多的學生信誠以及梓輝，於訪問當天不只稱職地於崗位上工作，更向嘉賓示範自己的職務如點貨、收錢，投入的模樣讓老師們感到欣慰。信誠媽媽亦指，兒子因參與活動變得更有自信：「他本來比較怕羞，不敢望人，現在會大膽一點，而且很開心他會主動講自己想要甚麼，因以前別人給他甚麼他就要，很少會講自己的想法。」

▲ 學校希望藉着這輛「恩慈士多」，讓學校周邊社區發展成共融社區。（湯致遠攝）

作為特殊兒童的家長，平日難免會接觸到旁人帶着疑慮的眼光，而更多的接觸機會，對打破雙方的誤解最直接有效。「別人未必會明白這些小朋友的想法、難處，又或者會覺得他們很怪，但活動就可以讓大眾親身去接觸小朋友，明白他們只是需要多一點時間、多一點練習，一樣可以做到別人做到的事。而且小朋友日後畢業在社會面對人群，也需要練習，所以這個活動真的非常有意義。」