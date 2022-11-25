【朗誦節爆server】校際朗誦節臨時改用YouTube收參賽影片　再押後至周六截止

▲ 香港學校音樂及朗誦協會網站今日（25日）公布最新上載影片方法。（網站截圖）

香港學校朗誦節上載影片系統連日來「大塞車」，主辦單位昨日宣布押後交片限期至今日（25日），但仍未能完全疏導網上輪候交片的人龍。主辦方今日再臨時宣布改用網上影音片台YouTuber交片，並再押後至明日（26日）中午12時截止。

今次並非校際朗誦節首次網上收集影片，惟今屆引來大批家長在網上控訴交片系統「爆Server」，有家長稱花上數小時也未能成功交片。香港學校音樂及朗誦協會昨日曾宣布押後截止日期至今日下午5時，惟直至昨日深夜11時許，仍有家長在網上討論區上載交片「Waiting Room」（輪候室）截圖，顯示輪候人數逾2,000人；直至今日，協會官網再先後發3則公告交代最新安排。

▲ 直至昨日（24日）深夜，校際朗誦節交片「Waiting Room」仍多達逾2,000人輪候。（網上圖片）

該會今早8時半表示，由於「收集影片雲端系統出現異常運作情況」，網上表格現一度暫停服務，直至今早8時45分重新啟用，並要求參加者先將比賽影片上載至YouTube，然後透過相關網上表格提交YouTube影片連結。

不過，有關公告未能完全釋除家長疑慮，該會相隔15分鐘再交代，若參賽者於今早8時30分或之前已成功提交參賽影片，便不需重新填寫此表格，若此前尚未提交，便要透過新方法交片及填表。

直至今午3時許，即距離原定截止限期不足2小時，該會臨時宣布，由於協會短時間內更改提交影片方法，為確保參賽者有充足時間上載影片，現進一步延長提交截止日期到明日（11月26日）中午12時。

大會另提供「上載YouTube教學」，參加者亦可透過協會官網，輸入參考編號及驗證碼，確認是否成功交片。

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責任編輯：馮琪雅