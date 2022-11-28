【非常醫生】陸志聰醫生一個原因堅持形象執到正　產房執仔都穿恤衫打呔惹護士好奇

▲ 正式成為醫生後，陸志聰選擇做婦產科，皆因覺得迎接小生命是件快樂事。

在醫護界服務30多年的陸志聰醫生，退休前是醫管局港島東醫院聯網總監，他笑說：「在退休後有些新相識的朋友見到我說好面善，好似在電視見過我，有的更打趣說見到我都不是好事。我當然明白他們的意思，因醫院若有醫療事故並涉及公眾利益，我便會見記者解釋事件的來龍去脈。」

多年來「拆彈」無數的陸志聰，去年退休便積極投入社會及義務工作，他解釋：「香港金融業在世界上是數一數二，我覺得慈善及關愛服務可以做得更好，可以並駕齊驅，我希望憑着過往的工作經驗，繼續為社會出一分力，幫助社會有需要的人。」

中學讀拔萃男書院的陸志聰，直言從沒想過做醫生，因學校成績並非名列前茅，但後來他發憤讀書及在公開試考得理想成績，故順利入讀中文大學醫科，於1986年畢業，成為該校首屆的醫科畢業生。正式成為醫生後，陸志聰選擇做婦產科，皆因覺得迎接小生命是件快樂事。

由於經常要出入產房「執仔」，為了可隨時候命，他不會在宿舍留宿，慣常睡在產房一間專為高危孕婦而設的房間裏，當收到傳呼機信息（當時手機尚未盛行）便可在8至10秒內在病人面前出現，他笑說自己當時是醫院最快能到達產房的醫生。

▲ 陸志聰醫生經常笑面迎人，態度友善，難怪以往醫院的同事經常讚他沒有架子，容易相處。（馮漢柱攝）

產房工作爭分奪秒，但陸志聰卻堅持執到正，穿恤衫打領呔，一副官仔骨骨的造型。「以前男拔有一位化學老師說，一個人的儀容很重要，有整潔的外形代表尊重人及自己，他這番話對我影響很大，所以在任何時間都要保持形象。」

不過這個整齊的造型，卻引來護士們的好奇心。「原來她們一直覺得我貪靚及姿整，又或恤衫有污迹要用呔遮住，後來我向護士解釋她們才明白。」

對水上人媽媽感愧疚

除了入產房外，陸志聰也要為孕婦做產險，某天遇上一位水上人媽媽令他印象深刻。「檢查時發現她有血壓高及蛋白尿，屬於高危要即時入院，但她因要照顧住在艇上4個孩子而拒絕。」他當時不停向孕婦解釋危急情況，但她仍堅持己見。「當時我好嬲，我為病人好但她卻不領情，最後惟有要她簽不住院同意書便讓她離開。」

▲ 父母出席他大學畢業儀式，父親更穿起他的畢業袍拍照，此後，陸志聰（左）亦正式成為醫生。（被訪者提供）

時隔一至兩年後，當他慢慢累積經驗，對這位孕婦感到很愧疚，認為自己當時做得不夠好。「我初出茅廬閱歷較少，覺得醫生說話便是權威，病人一定要聽，其實我應從孕婦的角度想，因她放不低孩子，若果當年我懂得『醫社合作』，搵社工協助她照顧家庭便可令她安心入院，這個才是最好的解決方法。」

轉做行政工作

在婦產科工作5年，經常要深夜或凌晨在產房接生，他自覺年輕體力仍可支持，但當年紀漸長未必可應付得到。「而且我繼續在醫院做婦產科，便會霸住一個醫生名額，讓其他有志入這科的醫生少了一個機會，於是我開始籌劃自己的出路。」

▲ 2021年6月30日的Last day，陸志聰遇到一件奇妙事。「我見到一班見習醫生，大家都是最後一日返工，跟着我就放退休前的假，他們就正式展開做醫生的路，此情此景，讓我有巧遇及傳承的感覺。」（被訪者提供）

後來在一個機緣巧合下，他在1990年轉職做醫院的行政工作，1999年轉任廣華醫院行政總監，後來曾出任醫管局九龍東聯網總監、港島西聯網總監，退休前是醫管局港島東聯網總監，於2021年正式退休。

投入行政工作31年，他自言獲益良多。「我做行政頭10年，經常要接觸不同階層的人，包括長者、傷殘人士及一些病人組織等，我從他們身上學到很多寶貴的知識，對我日後的行政工作影響很大。」

他自言從前覺得自己做事快、靚、正，又有點小聰明，都算是成功，但後來因工作面對不同人士，才發覺在溝通上及照顧病人方面仍有很多不足之處。

「我從前在規劃上會傾向走大方向，如興建幾多間醫院、幾多張病床、幾多間手術室，以及引入甚麼醫療機器等。但後來我覺得亦應放眼於病人的角度，例如他們如何乘車到醫院呢？落車到醫院的路上是否有瓦遮頭，如沒有的話會淋濕有機會生病。另外藥包上的字是否太細呢？年輕人容易看到，但長者未必可以，其實我們只需改大字體便可，這樣就可以方便長者。」

▲ 他跟媽媽感情要好，今年終於鼓起勇氣錫了媽媽一啖。（被訪者提供）

退休參與社會工作

後來他轉到聯網做總監，便主要處理與人有關的事。「其實是面對病人及職員，要讓病人來到醫院感覺流程暢順，醫生亦要解釋治療方法及藥物等，讓病人感到受醫生的重視。另外我亦要處理職員之間的問題及爭執，包括同事與同事、上司與下屬，甚至是醫院與醫院，排解糾紛最為困難，我一直秉持公道做原則，才能以理服眾。」

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陸志聰還有一項艱難任務，便是要處理醫療事故，在任內便曾面對不少爭議事件，他說若涉及公關利益便要公開，但大前提一定要顧及病人和家屬的感受，要在兩者之間取得平衡，他自言相當考工夫。

若事件當事人是醫護人員，他會親自跟同事解說。「當年我負責的基督教聯合醫院，出現全港首位感染豬流感的醫護病人，我便親自要去了解事件。當時我到醫院的便利店買了幾本雜誌上病房探病，先問候這位患病護士及了解病況，後來便向她解釋需要向公眾交代，涉及公開的內容包括她一些個人資料，同時亦讓她理解由醫院公開事件，總好過有些媒體引述一些消息人士的消息，令公眾一知半解反而更不好，護士最終亦很放心讓醫院公開她的情況。」

去年，陸志聰離開服務了30多年的醫護工作，但他並沒有停下來，一直參與社會服務，包括社會房屋共享計劃、病人組織、器官捐贈、中大師友、東華學院校董及3間中學的校董。

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上周日他便參加「生命傳愛慈善跑」活動，宣揚器官捐贈的信息，陸志聰跟一位器官移植人士一起跑步。「這位女士於2017年移植肺部，當天我成為她的領跑員陪跑一公里。她不能全程跑，只是跑下停下，我就不停鼓勵她，在跑步的十多分鐘過程中，我們閒話家常十分愉快，後來一起跑過終點完成賽事，證明她都可以做得到。其實這只是一件小事，遠不及發明了一隻新藥，又或興建一所新的治療中心，但這些是可遇不可求。反而令病人開心是件很簡單的事，絕對值得去做。」

陸志聰雖然已退下火綫，但仍然發揮醫者父母心的精神，繼續幫助社會上有需要的人。

記者：招美寶