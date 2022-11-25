【捐心呼籲】4個月大女嬰心臟衰竭急需換心續命　母親盼奇蹟出現：想再抱住囡囡

▲ 4個月大女嬰心臟衰竭急需換心續命，母親盼奇蹟出現：「想再抱住囡囡。」（陳靜儀攝）

4個月大的女嬰芷希患上「擴張性心肌病變」引致急性心臟衰竭，目前正於兒童深切治療部接受強心藥物治療，心臟移植是唯一續命方法。其母黎太說，芷希病榻上亦十分堅強，見到樹木及天空時更會開心笑，希望奇蹟會出現在她身上：「我好希望可以抱住佢，帶佢去公園。」

芷希在41日大時出現不適，於9月2日因食慾不振、肚瀉而到伊利沙伯醫院急症室求診，期間出現休克，同日轉送到香港兒童醫院兒童深切治療部，並確診患因基因變異而引起的「擴張性心肌病變」，因左心室功能衰退未能有效供血至身體其他部位，而導致心臟衰竭。

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芷希用藥後情況一度好轉，至9月19日情況穩定出院；但10日後病情再轉差，要緊急入院，並一直留醫兒童深切治療部至今，因一般藥物在她身上反應不大，故要一直接駁呼吸機協助呼吸，並持續使用強心藥物治療。她曾於今年10 月14日接受「肺動脈繃紮手術」，但情況亦未有好轉。 其母黎太憶述，芷希首次發病時突然呼吸急促、呻吟的聲音與平時喊聲不同，她和丈夫立即帶芷希求醫，直至確認患病時更一片空白，「估唔到係心臟有問題。」

夫婦二人家族本身無心臟病史，本以往靠藥物可控制芷希的病情，但二度入院治療時情況卻未有好轉，「我哋個心真係粉碎，所有覺得慢慢變好嘅希望都幻滅晒。」不過黎太說，見到芷希即使在深切治療部留醫，但仍向她展笑顏，深信女兒亦在努力堅持：

見到佢身上面托住咁多喉管，係咁辛苦嘅情況下，都可以對住我笑 ，我覺得佢好勇敢好努力。心臟衰竭咁多次，佢都一關一關咁過咗，我知道佢唔係咁容易放棄嘅BB，如果佢都唔放棄，我哋都唔會放棄。

黎太說，希望奇蹟可以出現，讓一家人團聚：

我好希望可以抱住佢，帶佢去公園，可以摸下貓貓狗狗，可以睇到樹木同出面嘅天空，感受到出面嘅陽光同微風；想呢啲咁簡單嘅事，可以我哋一家人去做。

芷希的主診醫生之一、兒童醫院服務主管（心臟科）倫建成說，芷希目前情況危殆，因藥物治療效果不明顯，換心是目前唯一辦法，又說使用喉管等容易造成細菌感染、心律不正都有機會引出嚴重併發症，甚至死亡，「每一刻都有可能有嚴重併發症，時限係冇辦法估計。」

他直言，要尋到合適的捐贈者十分困難，院方會再與各醫院聯網聯絡，合適捐贈者條件如下：

血型：任何血型

體重：4.5公斤至13公斤

身體情況：腦幹死亡、沒有患不受控制及會擴散的疾病

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記者：黃悅晴