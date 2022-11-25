【聖誕2022】荃新天地變身極地冰川世界　萌爆企鵝群+5米高巨型環保聖誕樹

▲ Citywalk荃新天地化身極地冰川世界，3大遊樂專區體驗海洋保育。（商場提供）

全球暖化導致冰川持續融化，地球極端天氣及海洋塑膠污染問題也愈趨嚴重，極地的企鵝數量大幅減少，海洋保育議題絕對不容忽視。由即日起至2023年1月2日，荃新天地推出「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」主題活動，特設3大遊樂專區、2大打卡位、企鵝生態主題展覽及回收資源教育中心，讓大家瞬間置身極地冰川世界，透過挑戰任務了解環境保育的重要性，別具教育意義。

商場中庭會化身冰川世界，萌爆的企鵝們更會驚喜現身。3大遊樂專區包括有8米長的「小企鵝大逃脫」冰川滑梯主題區，小朋友可穿上企鵝裝，化身成肥嘟嘟的小企鵝，坐下滑行並避過冰川滑梯上空以過千膠樽砌成的海浪天幕，逃離海洋塑膠廢物的威脅。只需即場捐款$20予香港海洋公園保育基金，或是S+ REWARDS會員憑3點數，即可參加刺激又好玩的冰川滑梯體驗一次。

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小朋友隨後可挑戰「小企鵝魚樂無窮」，親身感受於冰川釣魚樂趣。魚池及魚均是由廢膠塑料等再生廢料組成。對自己平衡力有信心的，則可挑戰「小企鵝冰上漫步」。而聖誕佳節當然少不了靚靚聖誕樹，商場特別以超過1,000個回收膠樽，升級打造成5米高環保聖誕樹，加上光影投射，透射出炫目的發光效果，絕對是今個聖誕節打卡必到熱點。

活動期間，S+ REWARDS會員可憑點數參與由專業環保藝術導師教授的膠樽升級再造工作坊，與小朋友共享綠色親子樂。現場更設有展覽專區，介紹現時企鵝生態的生存危機，教育大家關注低碳生活對減慢全球暖化，以及保育野生動物生態的重要性。

場內還有海洋公園 ｢冰極購物村｣期間限定店，顧客可選購可愛企鵝造型禮品及其他極地主題精品，如有使用循環再造的膠樽製成布料及充棉的Eco Nation企鵝公仔、企鵝毛公仔背包、皇帝企鵝連企鵝寶寶等，讓大家滿載而歸。

Merry Christmas! Goodbye Plastic!

日期：即日起至2023年1月2日

時間：10am-10pm

地點：荃新天地1期中庭

記者︰黃依情