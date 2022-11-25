【香港運動員】本地滑板界一哥備戰亞運　陸俊彥迎戰日本高手：目標晉身8強

▲ 香港滑板隊成員陸俊彥踩板年資已有20年，明年將是他第二次代表香港出戰亞運。（黃建輝攝）

陸俊彥，香港滑板隊成員、本地頂尖職業板仔，曾經贏得亞運會和全國賽第二，13歲起於沙田街頭踩板，眨眼20多年。被冠以「香港滑板界一哥」的他，大家卻愛叫他俊仔，貼地又親切，像個鄰家大哥哥。年過30，在滑板界已屬老前輩，俊仔卻依然熱血，積極備戰明年9月於杭州舉行的2022年亞洲運動會，誓要為香港滑板界爭光。

「以前細個時玩滑板，大家是講求型、要夠街頭，那是當年板仔的普遍image，但其實很表面，也有點假象，因為不可能很型的喝了樽啤酒，然後隨隨便便就可以跳十級樓梯，這個太高level了。」俊仔笑言當然也有健康的板仔，不過那個年代大家追捧的絕非那些會舉鐵、練體能的，反而是有點反叛、帶點壞孩子氣質的。「因為這才夠型，而型唔型好重要！」

▲ 對於熱愛滑板的板仔而言，一塊獎牌的滿足感或許比不上成功挑戰自己。（受訪者提供）

那是千禧年前後，本地滑板熱潮正盛。本來喜愛踢波的他，因同學找他一起玩，又有人送板，結果一試之後，扔下足球，拿起滑板，從波牛變成板仔。「那時玩滑板不用約人，一去沙田婚姻註冊處外面，經常有幾十人在玩，氣氛好正，完全擴闊了我的世界！」

氣氛以外，板仔互相打氣的大家庭感覺，也令他投入又滿足。「當有人成功做到一個trick，全場都會大叫『Yeah！』，戥你開心。自己就更有成功感，自然會愈踩愈high。」

▲ 俊仔（左二）直言操體能、鍛鍊肌肉，也是板仔的必要訓練。（受訪者提供）

開心東奧掀滑板熱潮

踩了二十多年滑板，從一個初中學生至而立之年，俊仔見證本地滑板界轉變：從街頭踩板，到有專門滑板場出現，再至近年因為成為奧運項目而再掀熱潮。「最大分別是以前大家會覺得玩滑板都是不乖的，但現在家長會讓小朋友去學，整個社會對滑板、板仔的態度和看法都改變了。」

也許是時代進步令人少了誤解，但奧運化也絕對起了關鍵影響。去年東京奧運的一系列滑板比賽，讓全世界驚訝且讚嘆，那些年紀輕輕卻具大將之風的選手、融洽的較量氣氛，都讓大眾津津樂道。

▲ 陸俊彥去年為東京奧運的滑板項目擔任電視旁述。（受訪者提供）

國際賽事同時也讓大眾看見，滑板是容易受傷的運動。俊仔踩板日子長，自然積累不少勞損。

2017年他成為精英運動員，是首位進入體院獲得資助的滑板選手，最大得益便是得到物理治療。「我們經常會跌，身體要經得起跌和傷，需要夠強的肌肉、耐力，這些都需要舉鐵、做重訓去建立。」俊仔直言當滑板成為奧運項目，加上大家的水平越來越高，體能更是練滑板的必修一課。「因為自己試過，知道操體能、拉筋真的對踩板有幫助，教班時便會提醒學生。」

▲ 本港近年漸多滑板場，讓一眾板仔有專屬練習場所，更安全也更不受干擾。（受訪者提供）

明年亞運目標8強

滑板源自街頭，不受場地、形式限制，不只是樓梯、欄杆、石壆，即使是街上的一件障礙物，都可以是板仔的舞台。有人抗拒滑板成為正式運動、設立各種賽事，認為違反滑板文化的精髓。「對於圈中人來說，跳到幾十級樓梯或玩到一個厲害、好看的trick，比起拎到一塊金牌更威更勁。」

俊仔則抱開放態度，認為國際比賽有助提升滑板水平，也令更多人認識、喜愛滑板。「如果獲獎可以為大家爭取更多資源，令滑板風氣更盛，那我覺得很值得努力。」俊仔笑着補上一句：「玩滑板不是要鬥邊個嬴，而是一起挑戰自己。」

▲ 作為本港頂先滑板運動員，俊仔不時接受訪問，分享自己的踩板經驗。（受訪者提供）

去年舉辦的東京奧運首次將滑板劃入奧運項目，俊仔自然渴望參賽，然而疫情令許多國際賽事取消、延期，令他大失預算，失卻參賽資格。

明年9月於杭州舉辦的亞運會，是俊仔繼2018年雅加達亞運會後第二次出戰。「這次的目標是希望擠進8強！」面對達奧運水平的日本選手們，他直言會盡全力發揮，不負香港運動員之名。

利園滑板節2022本周末銅鑼灣開鑼

去年首次舉辦的「利園滑板節」反應熱烈，今年希慎興業、利園協會再聯同全香港滑板協會及啟勵扶青會，於今、明兩天（11月26、27 日）於銅纙灣利園一期地面私家路及白沙道，再度舉辦以滑板運動作主題的年度盛典 「利園滑板節2022」。屆時將有一系列的街頭滑板競賽、滑板體驗活動及工作坊等，大眾可近距離欣賞一眾板仔的高超技術。

▲ 利園滑板節2022是繼去年第二屆的大型街頭滑板表演活動，將有一眾本港滑板好手以及小朋友表演。（受訪者提供）

滑板以外，一連兩日的滑板節將呈獻一系列精彩表演，包括街舞、花式足球及啟勵扶青會特別呈獻的雜耍表演環節等，為大眾帶來嘆為觀止的街頭表演。

「利園滑板節」作為大型戶外嘉年華，少不了購物及美食兩個重要元素。活動將邀請本地人氣滑板店「8FIVE2」、微縮模型及手指滑板道具工作室「怪怪柴工作室」以及潮流服飾品牌「HUF」帶來限定 Pop-up，售賣各種結合潮流與功能俱備的人氣滑板、服飾及相關產品，讓大眾認識更多本地滑板文化。同場更有街頭美食車品牌 Cookie DPT 參與，帶來各式美味曲奇，為一眾參加人士帶來幸福滋味。

▲ 屆時將有一系列的街頭滑板競賽、滑板體驗活動及工作坊，節目豐富。（受訪者提供）

2022利園滑板節

日期：11月 26 日至 27 日

時間：10am - 6pm

地點：銅鑼灣利園一期地面私家路、白沙道

節目：利園街頭滑板表演 2022 （11月26日，3pm - 6pm）；利園小小精英滑板 Show （11月27日，3pm - 6pm）

活動：慈善滑板體驗班（網上報名）、手指滑板Fingerboard工作坊（網上報名）、環保布袋塗鴉工作坊（網上報名）