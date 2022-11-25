【院舍疫情】安老業界指新增個案大多是新入住院友　整體院舍疫情未及第五波初期

▲ 安老業界指新增個案大多是新入住院友，整體疫情未及第五波初期。（資料圖片）

新冠疫情持續，今日（25日）新增8,878宗確診個案。安老事務委員會委員李輝出席電台節目時表示，雖然院舍確診數字達雙位數字，但整體不如2月時的第五波爆發。她續指，近日陽性個案大多是新入住院友。

李輝表示，目前院舍大多都只出現零星個案，「一宗起兩宗止」，與第五波初期相比，政府亦已推出分流制，經8個月磨合已來，程序方面已是相當暢順。她解釋，當院舍發現有症狀陽性個案，便會直接將患者送往醫管局；如是無症狀陽性個案，便將患者送往地區治療中心；而密切接觸者則送往亞博。

惟她亦從院舍零星個案中觀察到一個現象：「今次陽性個案大多數係新入住。」她指出，過去8個月院舍運作基本處於停頓狀態，「無收症、無探訪」，直至最近才開始有收症。而最近染疫的個案，大多數人在2月時並不住在院舍，至於一直住在院舍的老人，則都已經歷過爆發，大部分人已有自然免疫。

李輝又引述數據指，院舍長者打針比率較地區65歲以上長者「高出好多」，現時已有逾9成院舍長者接種第1針，逾8成已打第2針，第3針亦有近8成人接種。她認為這或許與長者居住集中，有專業醫生、護士及保健員團隊照顧。而地區長者一般由家人照顧，他們的家人或依然對疫苗存在疑慮。

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記者：黃穎津