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【世界盃2022】一文睇清酒店睇波Staycation推介　每晚低至$800起送啤酒及佐酒小食【內附連結】

休閒消費 17:07 2022/11/25

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

香港康得思酒店推出球迷狂歡住宿套餐，可於房內欣賞足球賽事直播。（酒店提供）

今屆世界盃正進行得如火如荼，想與三五知己或波友們齊齊睇波，book一晚酒店Staycation就最好不過！近日不少酒店都推出抵玩Staycation睇波套餐，一晚酒店房兼包啤酒及佐酒小食，大家不妨考慮一下，盡情投入熾熱睇波氣氛。

    點擊圖片放大
    +2

1. 香港朗廷酒店 ─ 與世界狂歡住宿套餐

擁有498間客房的香港朗廷酒店坐落尖沙咀區，鄰近天星碼頭、廣東道、香港文化中心，shopping夠方便。於即日起至12月18日入住，賓客可獲內園景客房免費升級至城市景客房一邊觀賞球賽直播，一邊享受滋味小食拼盤及無限暢飲指定啤酒，每晚$1,380起。包括︰

  • 客房住宿一晚（最多4位成人入住）
  • 賽事間無限暢飲啤酒
  • 世界盃特選小食拼盤一客，包括雞塊、春捲、雞棒、魚手指、咖哩角和松露薯條等
  • 酒店餐廳，酒吧及送餐服務8折優惠（不適用於唐閣）
  • 免費使用健身中心及頂層無邊際游泳池 
  • 免費寬頻上網服務、享用PressReader閱報服務

網址︰https://www.langhamhotels.com/tc/the-langham/hong-kong/offers/

 

2. 木的地酒店 ─ 足球狂熱住宿優惠

 

適逢4年一度世界盃足球賽盛事，木的地酒店由即日至12月18日特別推出足球狂熱住宿優惠，讓賓客於客房內盡情投入每場精采賽事。房價由每晚$800起，所有客房均配備相應的電視頻道，並附送啤酒或無酒精啤酒4鑵及球迷小食一份，為一眾球迷提供寬敞舒適的環境盡覽64場精采賽事。包括︰

  • 豪華客房住宿一晚
  • 輕型自選早餐兩份
  • 球迷小食組合，包括玉米片及4罐啤酒或零酒精啤酒
  • 享用房內迷你酒吧及小食一次
  • RAZE 3層光觸媒抗菌口罩一個
  • 免費無線上網

網址︰https://bit.ly/mhk_fifawc2022

 

3. 香港康得思酒店 ─ 球迷狂歡住宿套餐

 

高級客房住宿每晚$1,098起，3人家庭客房住宿每晚$1,448起，4人家庭客房每晚$1,798起。

住宿套餐包括派對小吃拼盤，賓客更可以優惠價錢享用瓶裝冰凍啤酒和氣泡酒，適合球迷們與好友一邊欣賞賽事，一邊享受美食。其餘包括︰

  • 2至4位客房住宿一晚
  • 每位住客可於The Place享用自助早餐
  • 派對小吃拼盤（雞槌、西班牙白毛豬火腿芝士吐司、脆炸雲吞及薯條）
  • 以優惠價$110加購享用1664啤酒六瓶或氣泡酒一瓶
  • 酒店餐廳及酒吧消費可享85折
  • 預訂任何90分鐘或以上之正價水療療程，即享$300折扣優惠
  • 免費寬頻上網、享用PressReader閱報服務
  • 免費康得思體驗，包括太極指導班、明酒窖小型品酒會及自導藝術之旅
  • 免費使用健身及休閒娛樂設施、頂層恆溫游泳池及24小時健身中心

入住日期︰即日起至12月30日，不適用12月23至26日

預訂及查詢

4. Eaton HK ─ 球迷地帶住宿體驗

Eaton HK特別為球迷們推出球迷地帶住宿體驗，讓住客與一班戰友能在寬敞房間安心睇波。住宿套餐包括本地手工啤酒及多款小食，讓大家邊吶喊邊嘆啤酒小食，感受最熾熱的氣氛，每晚$1,020起。套餐包括︰

  • 入住酒店客房一晚（可選「逸．新」、「逸．仨」及「逸．家」），部份客房可容納最多4人入住
  • 房內啤酒小食包括12支本地手工啤酒、墨西哥粟米脆片配番茄莎莎及芝士醬、香脆薯片一桶、香辣乾番茄醬配法式多士及扁麵包 預定日期：即日至12月15日 住宿日期：即日至12月20日

網址︰https://bit.ly/3yOoWlu

記者︰黃依情

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