【學海無涯】黃紫盈中大中醫營養學畢業　大埔Band 1英中出身會考28分

▲ 黃紫盈好學不倦。

前無綫新聞主播黃紫盈本身擁有香港中文大學新聞與傳播學院學士學位、英國劍橋大學國際關係進修課程、日本創價大學日語及日本文化課程及日本和漢藥膳師認定證，好學不倦的她，早前用了年半時間完成了中大中醫營養學課程，最近終於畢業，更考獲優異成績！

黃紫盈日前返回中大拿回證書，她拿著證書，舉起V字手勢，在中大校門拍照，她說：「這幾個月來回香港和日本工作，行程緊湊。終於有時間同我張證書合照喇！中醫營養學，優良成績，知識增長，開心滿足。」

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及後她又上載了一張針灸的照片，令她有衝動想進修，她寫到:「事緣這幾個月的來來回回，由日本買手信回港，又由香港買手信比日本朋友。結果拉行李拉到手痛，最後走咗去試針灸。今次一試，令我想再進修。」認真好學！

中學名人輩出

黃紫盈從小讀書成績優異，在2006年畢業於大埔王肇枝中學（中一至中七），她當時是一名理科生，曾獲獎無數，會考考獲28分。

王肇枝中學是區內的名校，學校以英文為授課語言，但同時強調中、英文的掌握。語文課堂會滲入不同的教學方法，如辯論及戲劇，旨在增加學習的成效。學校亦提供學生學習第三語言的機會：日文課在初中時以課外活動形式進行，而在高中，同學可選修日文，並於中六參加劍橋國際考試。王肇枝中學多年來培育不少社會精英，當中包括香港大律師公會主席杜淦堃資深大律師及香港中文大學病理解剖及細胞學系客座助理教授鄭智強教授等人。

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責任編輯︰王明芳