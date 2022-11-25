【超市大搜查】食藍莓可攝取花青素護眼　11款藍莓乾含糖量大比拼

▲ 藍莓乾屬高糖，今次TOPick查找了市售的11款藍莓乾，比較含糖量。

本港學童使用電腦時間長，有家長為小朋友準備小食時會揀選藍莓乾，因為藍莓含有豐富花青素有助護眼，不過，要留意藍莓乾難以媲美新鮮的藍莓，糖分較高，加上有些添加了其他成分，包括糖，含糖量更高。今次TOPick在市面上找到11款藍莓乾，了解它們的成分與含糖量，家長們選購時可以參考一下。

在去年2021年8月，消委會公布了有關多款水果乾的檢測報告，指出由水果加工製成的水果乾，感覺較天然，而且吃起來又方便，不少人會視為健康零食，然而要留意水果乾含糖量極高，因為水果含有天然糖分，當水分被抽乾後，水果乾內的果糖濃縮而會令其糖分含量比例上升。

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消委會曾檢測6類水果乾，包括藍莓乾、杏脯、小紅莓乾、提子乾、芒果乾及士多啤梨乾，參考食安中心為消費者提供的食物參考水平，每100克固體食物超過15克糖即屬於「高糖」，研究樣本全屬高糖。由於藍莓味道較酸，故藍莓乾一般會添加糖分以中和其酸味，在消委會報告，藍莓乾每100克糖分含量分別介乎45.0克至54.2克。

▲ Krisca天然藍莓乾成分單一，只用了藍莓。（顏紫燕攝）

▲ Forager澳洲冷凍乾燥藍莓乾成分單一只有藍莓。（顏紫燕攝）

11款藍莓乾含糖量

藍莓乾本身高糖，TOPick訪問營養師李杏榆（Annie），Annie建議家長宜選購沒有額外添加油和糖。TOPick到各大超市查看藍莓乾，發現11款中只有2款成分單一只有藍莓，分別是Forager澳洲冷凍乾燥藍莓乾和Krisca天然藍莓乾。另外9款都加入了葵花籽油（Sunflower Oil）及糖等，而藍莓乾加入油分，作用可能不想果乾太乾身，避免黏著一起。11款藍莓乾含糖量的次序由低至高排列如下︰

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*以上資料以產品包裝為準

攝取花青素有助護眼

營養師李杏榆（Annie）指出藍莓乾有抗氧化成分花青素，花青素是眼睛需要的營養素之一，有助護眼。還有，藍莓乾是連皮的，亦有纖維。由於藍莓乾抽乾了水分，其他營養素如水溶性的維他命B與C會流失，另外亦含有鈣質，可幫助小朋友骨骼發展。

家長選擇藍莓乾可參考營養標籤，不過，營養師李杏榆查看部分藍莓乾的營養標籤，發現當中雖然有成分標示使用葵花籽油，但產品「總脂肪」標示為0，未有顯示葵花籽油所含的不飽和脂肪，Annie提醒家長可參考營養標籤，但不宜盡信，最好選擇無添加的藍莓乾，即沒有額外添加油、糖及其他成分較佳。

宜選購沒額外添加油糖

此外，Annie指出小朋友適合食藍莓乾，可視為小食去取代其他糖果，家長可將藍莓乾加入純乳酪、多穀物早餐，或自製麵包餅乾時加入藍莓乾調味，令味道不會太寡。不過，她強調要留意果乾高糖，而且水果乾的飽腹感比新鮮水果低，體積較細小，容易在不為意的情況下過量進食，導致攝取過量糖分和熱量，尤其如大人需控制血糖、體重控制要留意勿吃過量，同時切記所有水果乾是取代不到新鮮蔬果。

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責任編輯︰顏紫燕