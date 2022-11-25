【睾丸癌】男子貪玩用驗孕棒驚見2條線　網揭疑似睾丸癌

▲ 男子貪玩用驗孕棒驚見2條線，網揭疑似睾丸癌。

驗孕棒作用給女性檢測是否懷孕，出現兩條線即是「有孕」。但若男性使用呈陽性，又是怎樣一回事？台灣一名男網民日前分享，因貪玩而用驗孕棒一試，結果卻發現呈「陽性」，令他大惑不解，有其他網民卻留言指出，憂心他是患上睾丸癌。

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據網上討論區《批踢踢實業坊》，一名台灣男子發帖求助，表示自己貪玩，將家人誤買回家的驗孕棒當成快測棒拆開使用後，竟驚見出現2條淡淡的紅線，即是對驗孕結果呈「陽性」，嚇得他急忙發問：「男生驗孕有淡淡陽性正常嗎？」

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從事主附上的相片可見，驗孕棒中確實有2條紅線；事主亦强調，色淡的那條絕對不是自己畫上去。不少網友見此取笑留言：「恭喜要做爸爸了」、「恭喜你屁眼懷孕」。但隨後開始有網友認真留言，表示這並不正常，可能是睾丸癌徵兆：「之前新聞有報過了，有睪丸癌的可能」、「代表你可能有睾丸癌，要切了」、「睪丸癌啦，快去看醫生！」

事主見事態變得嚴肅，也急忙回覆稱：「謝謝各位，我再去泌尿科看看，希望不是。」似乎是因突然發現自己有罹癌可能而震驚。

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醫生：睪丸癌所釋放荷爾蒙會使驗孕棒呈陽性

本港泌尿專科醫生黃國田接受TOPick訪問時表示，驗孕棒的原理，是測試尿液裡hcg荷爾蒙的含量是否超過某個檢測水平。一旦超過，最常見於懷孕情況，因婦女懷孕時，血液及尿液裡的hcg荷爾蒙會升高，因此出現兩條線的「陽性」結果。

但現實中，有某些腫瘤會釋放hcg荷爾蒙，造成假陽性結果。包括男性的睾丸癌，有時也會釋放hcg荷爾蒙；上述事主很可能就是這種情況。

黃醫生強調，睾丸癌有不同類型，並非每一種細胞類型都會釋放hcg荷爾蒙或其他癌指標，因此不能單靠驗孕棒、驗血等進行檢測。而早期男性睾丸癌病徵並不明顯，大部份都是偶然於自己沖涼時，或者與伴侶性愛時，發現睾丸出現了完全無痛的硬塊。男士們如有疑問應儘早求醫，醫生會用超聲波掃描作出診斷。

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責任編輯：張沛