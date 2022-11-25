【世界盃2022】睇波狂食薯片好易肥　營養師教整世界盃健康零食

▲ 睇波狂食薯片好易肥，營養師教整世界盃健康零食。

世界盃已經開鑼，不少球迷都會邊睇波邊吃零食，不過少吃多滋味，多吃容易墮入致肥陷阱。澳洲註冊營養師黃兆章（Anson）曾接受TOPick訪問時，示範自製健康零食，只需5分鐘時間，便可製作出無鹽無油但脆卜卜的薯片。

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自家製薯片所需材料：

薯仔一個

少量香草

自家製薯片做法：

首先將薯仔洗乾淨，連皮切成兩半，之後放在刨片刀上刨成薄片，然後以抹手紙印乾薯片水分，放在鋪有牛油紙的碟上，之後放入微波爐以高火叮3分鐘，香脆可口的薯片便大功告成，再灑上香草，更增添香口味道。

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Anson指出，自家製薯片以每100克計，熱量只有105卡路里、脂肪只有0.1克，而天然的鈉含量亦只有8毫克；相反市面上的油炸薯片，每100克的熱量已高達542卡路里，足足較自家製薯片高出逾４倍，脂肪含量（36.4克）和鈉含量（525毫克）更是自家製薯片的逾300倍和65倍。

Anson表示，自家製薯片製成後，若以真空儲存，可保存2至3日，一旦暴露在空氣中，約30分鐘其香脆度會大減，叮完即食是最佳的食用時間。TOPick記者實測翻叮失去了香脆口感的自家製薯片，發現只要再叮1分鐘，香脆口感便隨即失而復得。

熱門世界盃小食營養表（以每100克計）

若5分鐘的時間也抽不到出來，有沒有其他的健康零食之選？Anson指出，其實不用自製，也可吃出「有營」，建議球迷可購買米餅、高纖麥餅、栗子、非油炸薯片、乾焗原味的天然堅果類小食等，以取代花生、薯片和蝦片等等高熱量食品，單計每100克的米餅熱量（387卡路里）、已較市面的油炸薯片低155卡路里（接近3成）。

熱量（卡路里） 脂肪（克） 飽和脂肪（克） 鈉（毫克） 花生 580 49.7 11.1 459 薯片 542 36.4 4.01 525 蝦條 483 22 10.8 815 啤酒（每罐330ml） 142 / / / 米餅 387 3.5 0.6 4 高纖麥餅 400 0 0 60 栗子 153 0.76 0.1 2 原味杏仁 579 49.9 3.8 1 原味爆谷 382 4.2 0.6 4 無糖汽水、茶或氣泡水（每罐330ml） 0 / / / 自家製薯片 105 0.1 0.03 8

▲ 營養師推薦的有營小食。

雖然米餅、栗子、非油炸薯片、乾焗原味天然堅果類等小食相對較健康，但Anson亦提醒球迷們，要控制份量。此外，不少港人三餐均攝取不足奶類製品和蔬果，低糖低脂的乳酪、新鮮蔬菜條和原隻生果是補充首選，若可在看球賽時邊看邊吃這些食物，可謂一舉兩得。

Anson又建議，球迷應以無糖飲品，例如氣泡水等等取代啤酒和汽水，若覺得味道太寡，可加點檸檬片和青檸片調味；若球迷不飲啤酒就「敏感」，應緊記一罐起兩罐止；至於雞尾酒就相較啤酒更邪惡，因加添了大量糖漿，絕對是致肥元兇。

他又提醒，準備在世界盃月通宵達旦衝刺的球迷，明知要食宵夜時，便應將當日一至兩餐的份量減半以預留Quota，避免在吃完宵夜後立即倒頭大睡，以適量的運動消耗已吸收的熱量。

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責任編輯：羅嘉欣