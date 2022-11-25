【日本旅遊】東瀛遊推新年包機直航北海道札幌及四國高松　5天團費最低6,899元起

▲ 東瀛遊推新年包機直航北海道札幌及四國高松，5天團費最低6,899元起。（資料圖片）

本港實施「0+3」及日本通關後，市民外遊意欲增加，東瀛遊自6月首個日本團出發，客量激增至今已有逾萬人，為迎來疫後首個農曆新年旺季，東瀛遊宣佈斥資約2,000萬、成為疫後首間旅行社分別聯乘日本航空及香港快運兩間航空公司推出多班直航北海道札幌及四國高松包機。

東瀛遊和日本航空合作包機計劃，推出農曆新年1月20（年廿九）及25日（年初五）直飛北海道札幌的5天航班，配合包機而設計的北海道5天團團費為13,699元起， 農曆新年出發的共2個航班，合共400個機位，推出市場接近一周後，反應非常熱烈，有個別團種已迅即額滿售罄。

至於和香港快運合作直飛四國高松的包機，則由明年1月22（年初一）起直至4月初 ，逢星期二、四、日出發，每星期3班，共36班及超過6,000個機位，暢遊四國、關西大阪及岡山廣島等地，5天團費6,899元起，配合農曆年、復活節及櫻花盛開期的旺季，相信有一定的吸引力。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全稱，自0+3實施後日本團收客量錄得強勁增長，收客至今已超過1萬人，有超過400個團成行，按月增幅均有3倍，現在是收聖誕團的高峰期，收客量已達7成半爆滿，其中北海道最受歡迎，佔一半。

他坦言現時航空公司運力尚未完全恢復，加上緊接聖誕及農曆年是疫後第一個大旺季，故耗資逾2,000萬在包機計劃。

禤指未來外遊市道將會持續暢旺，對前景充滿信心，今個月已有約100個外遊團成團，料12月出團量超過200團 ，包括日本、長線及東南亞，料整體客量可回復疫情前的3成半，明年第一第二季可回復至疫前一半。

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記者：黃穎津