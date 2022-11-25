【黑色素瘤】5種癦痣恐是皮膚癌　28歲港女長痣揭患黑色素瘤

▲ 28歲港女長痣，揭患上黑色素瘤。

身上出現不明癦痣要留神，2019年本港錄得1,169宗皮膚癌新症，其中黑色素瘤佔88宗。皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示，黑色素瘤屬惡性皮膚癌的一種，約佔整體皮膚癌患者人數的5%，主要是從黑色素細胞演變出來的癌症，可以出現在身上任何一個位置，任何一個皮膚部位也可受影響。

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胡醫生指出，亞洲人患上黑色素瘤，較常見是會影響到指甲、手板、腳板或黏膜組織，腫瘤生長速度比較快一點。許多時很早期就有蔓延、擴散迹象，可擴散到附近淋巴結，甚至遠端器官如肺部組織，所以需盡早確診醫治。

胡醫生分享，一名28歲女患者在大腿後側位置，發現了一顆黑色癦痣，並在半年內愈長愈大顆。起初病人不以為然，以為是一顆良性的癦，便前往美容院嘗試用藥水去除。結果去除不了，癦痣亦變得愈來愈大，甚至有時容易流血。

結果經醫生診斷，並進行皮膚切片檢查後，確診病人原來是患上黑色素瘤，幸好屬早期階段。經手術切除後，黑色素瘤已完全根治，惟仍需定期觀察，留意有否復發。

胡醫生指出，一般良性癦痣的邊界比較規則明顯，顏色比較均勻，通常呈單一顏色，亦無太大變化。但如果是黑色素瘤，形狀可以變得比較不規則，變大凸起，顏色也會變得不均勻，可呈多種顏色，如變啡、變藍或變黑等，邊界會變得比較模糊一點，以及可能不規則，甚至有點痕癢、流血、潰瘍等變化。如果發現有這種情況，就要儘早求醫。

黑色素瘤ABCDE識別法

胡醫生表示，市民大眾或醫生，都可根據黑痣外觀上一些可疑的「ABCDE特徵」，去判斷是否患上黑色素瘤。

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而黑色素瘤高危一族，胡醫生分享是包括身上有許多癦痣的人士、皮膚易曬傷卻難曬黑的人士、皮膚比較白的人士、經常曝曬的人士，尤其小時候常曝曬，風險也會較高。至於曾經患上黑色素瘤，又或家族成員患過黑色素瘤的人士，都是高風險人士。如果身體免疫系統比較差一點，例如愛滋病患者，又或曾接受器官移植的病人，患黑色素瘤的風險也會增加。

▲ 皮膚科專科醫生胡惠福。（越玲瓏攝）

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責任編輯：羅嘉欣