【超能使者】陳展鵬努力追趕資訊學做潮爸　以女兒性格揀學校不做怪獸家長

▲ 陳展鵬揚言不會做怪獸家長。

TVB台慶劇集《超能使者》早前劇情大逆轉，陳展鵬所演的「阿鏈」原來患思覺失調，一直幻想跟亡妻過幸福生活，「妄戀」演繹被讚。陳展鵬接受TOPick專訪，談及劇中要應付不少精神失常的戲碼，展鵬坦言拍攝期間崩潰至要逃離片場。

至於現實中的陳展鵬事業家庭兩得意，跟單文柔組三口幸福之家的他，為當「潮爸」，展鵬跟貼資訊潮流，更努力做好自己妁身教為女兒作榜樣，他說：「現在的我會自我反省，亦不會再那麼執著。」

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▲ （湯致遠攝）

陳展鵬演出獲讚

陳展鵬飾演的「阿鏈」發現自己患妄想症，於現實和幻覺之間遊走，展鵬演繹驚恐的狀態兼表情瞬間轉變，獲讚演出到位，為演得更投入，他先從造型著手。

他說：「頭髮由自己剪，要剪到一忽忽，儀容上不能太乾淨整齊，因為角色由第一集開始已患有精神病，另外我沒有化妝，拍至第14和15集時要加深黑眼圈，身型亦帶點浮浮腫腫，所以那段時間不用戒口。」

▲ 陳展鵬於《超能使者》為一名精神病患者。

演到頭暈想嘔

為演好「阿鏈」一角，展鵬要投入角色的精神狀態，演繹精神崩潰的獨腳戲，他說：「這些場口只能拍一至兩take，拍太多次會吃不消，因為已經虛脫和崩潰，要將自己投入角色兼尋找負能量，是比較好吃力和辛苦，跟拍功夫片是兩回事，那是看重體能和充招數，而這次是精神方面，」

展鵬謂作為演員最開心是進入角色，跟「他」過了一生一樣：「某段時間我要離開錄影廠，直情有密實恐懼症感覺，頭暈眼花兼想嘔，面對過的人一定知道是多困擾。」

他續指：「當開始入戲時就會有這些徵狀，跟真實的病人一樣，突然感到驚恐、想逃離現場。可以演到這類角色既開心又很辛苦，起初代入角色是有點抗拒，因為沒人想不停挖瘡疤或回想以往的事情。」

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角色情緒極端，展鵬拍完失常戲後，轉頭要拍搞笑戲，向來予人感覺老正的展鵬自言有喜感，近年的他比前開朗健談。

他說：「以前會覺得『少說話，多做事』，我不算口才叻和搞笑的人，以前說了一些話收唔番，所以會很避忌和害怕，心裡有著好多枷鎖。但是近幾年多了社交平台以及經歷不同的人生階段，慢慢明白只是個人發表，又並非去傷害人。」

▲ （湯致遠攝）

拉近女兒距離免代溝

現實中，暖爸展鵬喜愛於社交平台分享親子日常，起初的他也小心翼翼，他說：「曾經擔心被指用女兒呃Like，大家也聽不少網絡欺凌事件吧，所以要好小心去處理，發現原來跟大家分享都幾開心。」

90後太太單文柔對展鵬影響甚深，令他努力追趕新資訊，他說：「若依然不開竅，就好難搞啦。」

於《超能使者》裡跟童星林靖文合作，展鵬笑稱現今小孩很成熟：「可以跟她說情感話題，流行玩意也要向她取經添，除了youtube和netflix，說近日愛看Disney+，她們有自己的選擇，從她身上學好多東西。」

為陪伴女兒成長，展鵬直言不可太落後：「我們不可以慢下來，做父母不想跟兒女距離拉得太遠時，溝通要如何呢？他們的話題你又不曉，用回自己那一套？不可以吧。我不想女兒如自己般內歛，性格開朗和直率一點，人也會可愛一些吧。」

▲ 陳展鵬於2017年跟單文柔結婚。（取自instagram）

反省自己重視身教

父母就如兒女的一面鏡子，展鵬明白身教之重要，會反省和多了解自己，他說：「當我埋首睇劇本不會理人，太太叫也不理會，結果開飯時工人叫女兒，她即說『一陣先。』，我心想很似吧，小朋友模仿得好快。」

女兒小豬比已3歲多，展鵬跟太太開始為女兒選學校作準備，他會因應小豬比性格來挑選。他說：「往內地拍劇時帶女兒同行，因不想分開幾個月，想繼續觀察她的變化和性格，我們不會做『怪獸家長』，但要了解女兒的性格發展，若果她坐不定和愛玩，安排她讀傳統學校，大家都辛苦，搞到連書也不想讀。」

他認同學業成績並非代表一切，他說：「讀得書多是否就搵到係的前途？就可以發揮你的優點？第一份工作是否做到老呢？一日未到終點你點知，可能到40歲才做出成績。」

暖爸展鵬續說：「我們都會為女兒準備，但不想因而陷入『遊戲規則』，女兒要做這做那。」

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直言想追多個

所謂「男主外，女主內」，展鵬努力工作賺錢，而單文柔主力照顧愛女，只是間中於社交平台為品牌出post賣廣告，轉型做KOL。展鵬坦言不想太太做全職媽媽，希望單文柔有自己的事業。

他說：「她覺得做全職媽媽是值得，很開心她有這顆心，但人生是很廣闊，她原本萬千寵愛在一身，兩年前嫁給我，若果生兩個小孩，懷胎加上照顧都要花6年時間，很快就40歲，是否應該留多點時間給自己呢？我覺得人生應該多點選擇和嘗試不同的事物，何況她並非遲婚，現在只得31歲，若果試下其他工作，生活會比較精彩。」

展鵬直言想追多個小孩，不過抱著隨緣心態，他謂當爸後整個人好大轉變：「不再那麼執著，看事物的寬容度也大了，以前覺得只要努力做好一件事，就會做出成績來，但某時也要看運氣，以及靠自己好好把握，每個人總有怨天尤人之時，這是動力抑或籍口呢？做了父母後學識調節心態。」

最後展鵬說：「能改變的是自己心態，這樣才會幸福和感滿足。」

記者：游艾維

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