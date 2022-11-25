【最美星二代】林愷鈴處女劇《繩角》演AK女友　Ashley音樂造詣高港大建築畢業

▲ 林愷鈴在處女劇《繩角》中飾演AK女友，又愛玩音樂，現實中的她確實音樂造詣高，更是港大建築系高材生。

ViuTV熱播劇集《繩角》有4名MIRRIR成員江熚生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）擔綱演出，年僅22歲的女主角林愷鈴（Ashley）也備受注目。有「最美星二代」之稱的林愷鈴是龔慈恩女兒，年僅22歲，她就如劇中一樣充滿音樂細胞，不久前更於香港大學建築系畢業。

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外貌甜美的林愷鈴在劇中飾演一個單純及愛玩音樂的女生，就像她的寫照。而Ashley在劇中與AK有感情線，但比較含蓄，相信一眾「生粉」（AK粉絲暱稱）也不會抗拒。

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今年剛於港大建築系畢業的Ashley，近日宣傳劇集時提到，計劃這兩年的重心放在演藝發展上，之後或會再修讀哲學。對於本科建築系，Ashley曾接受訪問稱建築這一行要全心全意進修，兩年後再作考慮。

▲ 似足韓星的細仔Addison同樣是高材生。（IG圖片）

聖保羅男女畢業 IB考41分

Ashley身為名演員龔慈恩的長女，仙氣外貌與媽媽龔慈恩像餅印，加上173cm高䠷身型，被網民封為「最美星二代」。她亦品學兼優，畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系。

在龔慈恩的栽培下，Ashley兩歲開始學鋼琴、小提琴、中提琴、長笛等多種樂器，龔姐更親自教女兒彈琴。Ashley相當有音樂天份，8歲已考獲六級鋼琴兼八級聲樂資格，龔姐接受過TOPick訪問時表示，自己沒有強逼子女學音樂，只想他們好好享受這體驗，而適量的興趣班可讓孩子學懂溝通，團體活動更可訓練紀律。

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出戰劍擊學界賽奪獎

音樂以外，Ashley還有參加其他課外活動，包括劍擊、圍棋等。Ashley自年幼時已開始學劍，參加過學界劍擊賽奪得團體獎，更在香港有排名。Ashley曾表示劍擊是一項需要高度用腦的運動，「如果唔帶個腦上場，就算幾強都會好輸蝕。」

高材生往往能分配好學習與課外活動時間，Ashley自14歲開始兼職模特兒，她邊讀書邊玩課外活動，還能抽時間做拍攝工作。她指做模特兒可以訓練她如何面對鏡頭，現幫助到她拍戲和唱歌，一步一步發展。

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責任編輯︰林綺玲