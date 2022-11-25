【逆境自強】80後台灣爸爸愧疚犧牲湊女時光　帶100萬來港開烘焙店7年開10分店

▲ 80後台灣爸爸犧牲湊女時光，來港開共享烘焙店，7年擴充至10分店。

近年全球興起共享空間文化，小至單車、充電器，大至辦公室或房屋都有。80後台灣爸爸Ken於2015年時，與家人在台中開設了主打共享空間概念的自助烘焙工作室「Home.焙小日子」，3年後他更將這新穎概念帶來香港。

短短幾年間港台兩地已擴充至10間分店，生意愈做愈好。不過Ken卻感慨說道，背後其實犧牲了陪伴女兒成長的時光，但眼見每位客人帶着滿足的笑容及甜點離開，一切辛苦也是值得。

▲ 80 後台灣爸爸 Ken 2018 年時在香港開設共享烘焙工作室「Home.焙小日子」，他說最感動試過有位 70 多歲伯伯與兒子來做蛋糕送給太太，非常溫馨。（陳靜儀攝）

疫情為香港培育出一班烘焙廚神，但台灣過江龍自助烘焙工作室「Home.焙小日子」其實早在2018年已越洋進駐香港。

「第一間店『Home.焙實驗所』是由姐姐跟姐夫在台中開設的，大家都很喜歡烘焙，但在家裏做蛋糕會買很多麵粉或工具，實際用的只是一點點，然後全部用不完就很浪費。當時台灣也開始流行共享概念，所以就想到不如開一間能共享的烘焙工作室。」他說。

所謂的共享烘焙，是有別於坊間一般常見的烘焙教室。在工作室裏沒有形形色色的甜品班、課程時間表或導師授課，主打的是全自助烘焙體驗。

客人只需選擇想做的甜品，例如是戚風或慕絲蛋糕、塔批、餅乾等，付款後便可跟隨iPad內的食譜指示逐步去做，由準備或量度材料、製作、入爐或裝飾等全部是自助，就算是新手也能輕鬆完成，是閨密、拖友或親子活動的首選。

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棄貿易來港創業

Ken原本是從事貿易工作，經常要出國公幹，但工作尚算穩定，收入也不錯，所以起初姐姐邀請他一起開烘焙店時，他堅決拒絕。

「我不喜歡跟兄弟姐妹做同一行，總覺得會有拗撬，就斷然決定不參與。後來她說想過香港開分店，恰巧我以前在澳洲唸書時認識了一班香港朋友，也考慮到香港店會是一個獨立的經營，就願意來試試看。」

他和姐姐、姐夫合共投資了100萬來港開店，雖然他之前有做過其他投資，但創業倒是第一次。

在香港開店的成本比起台灣多4倍，這裏的租金、人工跟台灣差很遠，壓力真的非常大。當你落手落腳去創立一間店並去經營，才會知道問題所在。

▲ 剛來港開店時，Ken 說要入商場是難關重重，但現在烘焙店開始為人熟悉，商場反而會主動邀請進駐，反差很大。（陳靜儀攝）

他笑言剛來港開店時，絕對是要過五關斬六將，幸而有一大班香港朋友幫忙。

「開香港店前用了半年時間籌備，甚麼開帳戶、跑銀行、處理牌照、找供應商等，全都是香港朋友幫忙，給了我很大的支持。起初連找場地開店也很困難，2018年時香港人對共享沒太大概念，不知道你的店實質是經營甚麼，商場審查也非常嚴格。而且所有工作要親力親為，看店、洗碗也要自己來，每天工作十多小時，也頗辛苦。」他說。

疫情生意大減

Home.焙小日子的第一間海外分店坐落於荔枝角D2 Place內，其裝潢布置、蛋糕款式及製作流程都跟台灣店沒太大分別，走可愛粉色設計，且空間感十足，就像置身於台灣文青小清新風格的Cafe一樣。

以全自助形式運作，主要分為食材、攪拌、電磁爐、模具、冷藏及焗爐區，所需工具及食材都整齊擺放着。提供逾50款DIY甜點食譜，並詳細列明材料、難易度、烘焙時間及製作步驟等，適合不同的客人喜好。

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由於是剛起步的初創公司，加上不懂宣傳，Ken說香港店開業頭一、兩個月的生意是很慘淡，試過一日可以完全沒有客人幫襯，或只得小貓三四隻。

後來客人慢慢了解後，經營開始順利，大約一年便回本，生意也漸趨穩定，隨後相繼在荃灣、將軍澳、旺角及銅鑼灣開店，最新的銅鑼灣希慎廣場店佔地2,400呎，是全港最大間的分店。

就算之前的社會運動、第一至第四波疫情也好，對生意是有些影響，但未至於虧損。不過年頭的第五波疫情就真的影響最大，虧損得很恐怖，一月至四月期間，最厲害是少了八成生意，一天只得4、5個客人，幸而終能捱過。

犧牲陪伴家人時間

Ken亦不諱言，為了開香港分店，大大犧牲了他與女兒相處的時光。

2018年來港開店時，女兒剛好1歲，籌備期間大概要半年才能回台灣一次，每次只能待一、兩星期，惟有靠每天跟她視訊聊天。但可能她年紀還小，不曉得爸爸為甚麼常常不在家，我覺得是會影響她一點點的自信吧，始終她的朋友都有父母在身邊。

幸好他有位非常支持及體諒他的賢內助，願意肩負起在台灣照顧家庭的責任，讓Ken能放心及無後顧之憂地發展香港事業。

「以前女兒知道我來香港會崩潰大哭，且哭得很心酸。但現在她已經6歲了，我出門時她只會說句：『爸爸Bye bye』，要換我心酸了，哈哈！」

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要犧牲陪伴女兒成長的日子來港開店，值得嗎？Ken從容笑說：

沒甚麼值不值得，我有自己的計劃或是有些事情想做，如果是為了她完全放棄，也未必是好事。但看到客人帶着幸福滿足的笑容及蛋糕離開，相信也是值得。

所以現在他會盡量安排好時間，港台兩邊走，平衡工作及家庭。

至於烘焙店的發展，Ken說由起初計劃5年開4、5間分店的目標算是達成了，現時港台合共有10間店，成績斐然。他說︰

「我倒是不覺得有甚麼厲害的地方，只是我的運氣比較好，在對的時間來到香港，在氛圍跟經濟不錯下搭到了順風車。努力固然要，但運氣、天時地利跟人和也很重要，如果沒有香港朋友幫助，我沒辦法這樣順利，真的要感謝他們。」

未來一年，他更打算衝出港台，於新加坡及美國三藩市開店，希望能打開歐美市場，將共享烘焙概念帶到更多地方。

Home.焙小日子

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場7樓705-708A號舖

電話：3165 8677

營業時間：10am-10pm

收費：每款$280起；每次最多兩人，如有額外同行者，每位加收$60（平日）或$80（假日）

記者︰黃依情