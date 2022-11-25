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【國安教育】教大聯教圖推小學國安教育教材套　小四要學《憲法》及國家版圖

社會 18:40 2022/11/25

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教大聯同香港教育圖書有限公司製作有關《基本法》及國安教育的教材套。（教大提供）

香港教育大學今日（25日）宣布，聯合香港教育圖書有限公司製作的《基本法》及國安教育教材套，正式推出小一及小四教材，其中小一學習的主題包括認識《基本法》、遵守規則；小四則要認識《憲法》、國家版圖等。除了教案、學習手冊等，教材套亦設有網上動畫。另外，校方今舉行法治教育研討會，校長張仁良說，法治教育的目的是希望學生能了解國情、關心社會，最終貢獻國家。

教大及教圖聯合推出的小學教材套，涉及《憲法》、《基本法》、《香港國安法》及香港法律的特色，其中小一及小四教材率先推出，由教圖獨家代理及發售，供學校直接訂購。教大指，教材以生動活潑的形式，透過觀看動畫、閱讀學習手冊及進行課堂活動，讓學生掌握基礎知識，從小認識基本的法治概念，培養守法意識，了解「一國兩制」及國家發展情況，培養他們對國民身份的認同。

小一及小四教材套各涉4個單元，其中小一會學習「遵守規則」、「認識《基本法》」、「不可分離的部分」及「保護我們的人」；小四學習主題為「我們的《憲法》」、「國家版圖」、「權利與義務」及「為國家改革開放作出貢獻的香港人」

另外，教大今舉行法治教育研討會，分別由張仁良及律政司副司長張國鈞主講。其中張仁良以「為學生打好法治教育的基礎」為主題，指出法治教育不能單靠背誦法律條文，應透過理解法律的概念及背後意義，認識國家的歷史、體制及發展。他指出，學校應把握學生的基礎教育時期，由淺入深地教授條文，為學生建立守法意識。

他又說，法治教育的目的是希望學生能了解國情、關心社會，最終貢獻國家，故希望培育下一代具備四個「R」，包括：Right Concept（正確概念）、Right Values（正確價值）、Right Behaviour（正確行為）以及Right Attitude（正確態度）。

教大今舉行法治教育研討會。（教大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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