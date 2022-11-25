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【女神艷遇】趙慧珊澳洲旅行有豔遇　陳紫萱自認「爺絲」工作變粉絲聚會

娛樂 19:02 2022/11/25

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（左起）陳伊霖、鄧沛楠、趙慧珊、陳紫萱、黃曦誼一同出席活動。

趙慧珊（Aka） 、陳紫萱（Summer）與黃㬢誼（Candy）、陳伊霖（Eelam）、鄧沛楠，今午（11月25日）獲邀任旅遊社開幕活動嘉賓，兩人同獲客戶安排旅遊贊助。

Aka大爆早前放假一個月與家人遊澳洲探妹妹，期間遇上澳洲美男請食雪糕，Aka雀躍地表示：「喺嗰邊（澳洲）我有小小艷遇呀⋯我數緊硬幣畀錢時，有個外國男仔走過嚟，唔知係咪嫌棄我慢，就直接幫我畀咗杯雪糕錢，大家就結識咗。」

她又謂獲旅遊商贊助，想去各地的主題樂園玩，希望Aka如願以償邊旅行邊尋到幸福。

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當日，商台DJ少爺占（Jim）亦有出席擔任大會司儀，陳紫萱（Summer）自爆是「爺絲」（少爺占粉絲名），獲邀工作變fans greeting自肥！

旅遊社早前已贊助Summer擔任女一的新戲《源生罪》計劃及安排出席美國影展，更即場搲撈望旅行社再贊助明年初去澳洲探哥哥。

此外，Summer亦恭喜任達華早前榮獲男主角，並透露《源生罪》將會上映，希望大家屆時到戲院支持好電影。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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