【潮物速報】Microsoft 年度新品 登場　Surface Laptop 5 + Surface Pro 9

▲ 全新手提電腦Surface Laptop 5有13.5吋及15吋兩個版本，各重2.86及3.44磅，輕薄便攜，新色琉璃綠亦非常有型。（Microsoft提供）

臨近年尾，又來到微軟（Microsoft）產品年度更新的大日子。這次Microsoft一口氣推出5大新產品，包括有手提電腦Surface Laptop 5、二合一筆記本電腦Surface Pro 9、桌上電腦Surface Studio 2+，以及可改善混合會議體驗的兩項新配件Presenter+及Audio Dock。其中全新Surface裝置會搭載第十二代Intel Core處理器，並支援Intel Evo平台及Thunderbolt 4，升級配置的確令人期待。

▲ 全新手提電腦Surface Laptop 5有13.5吋及15吋兩個版本，各重2.86及3.44磅，輕薄便攜，新色琉璃綠亦非常有型。（Microsoft提供）

效能高5成 ─ Surface Laptop 5

全新的Surface Laptop 5在外觀上與過去幾代大致相同，有13.5吋或15吋兩個版本，屏幕解像度分別為2,256 X 1,504及2,496 X 1,664，並採用維持適合閱覽文件的3:2比例PixelSense觸控熒幕，支援Dolby Vision IQ，無論在任何燈光環境下都提供最佳畫面、鮮艷色彩及鮮明的對比度。

喇叭亦經過重新調校，支援Dolby Atmos 3D空間處理，用家可隨時享受到沉浸式的聲音體驗。電腦配置了前置高畫質鏡頭，可根據光綫及膚色調整鏡頭曝光度，配以矩陣式遠場雙Studio麥克風，讓用家在視像通話或Zoom中以最高清狀態示人。

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新機搭載了最新的第十二代Intel Core i5/i7處理器及Windows 11系統，並支援Intel Evo平台，同時配備Thunderbolt 4、最高32GB LPDDR5x RAM及1TB SSD，令瀏覽網頁或操作應用程序更流暢，整體效能比上代提升5成以上。

而內置電池的續航力可長達18小時，就算不插電下也可支援播片、打機或處理多重任務等。

Surface Laptop 5沿用鋁製外殼，有4種顏色選擇，包括有Alcantara材質鍵盤的白金色，選用金屬鍵盤的琉璃綠、墨黑色及砂岩金色，家用版售價為$8,488起，商務版則售$9,488起，另支援Surface Arc滑鼠及Xbox無綫控制器。而即日起至11月30日前購買，可以優惠價$780加購15個月Microsoft 365家用版軟件。

備5G高網速版 ─ Surface Pro 9

Microsoft於2012年推出二合一平板電腦Surface Pro，大獲好評，10年後這款平板已來到第九代，在功能及硬件配置上亦有大革新。Surface Pro 9採用全新高級鋁製外殼，有白金、墨黑、寶石藍及森林綠4色選擇。機身一邊是招牌的可調節內置支架，另一邊則是13吋PixelSense Flow熒幕，配合特製版專業鍵盤蓋，瞬間將平板變身做一部高效能手提電腦。

▲ 觸控屏幕採用貼邊的全熒幕設計，動態刷新率高達120Hz，書寫或打機也相當流暢，惟使用較長時間後機身會偏熱。（Microsoft提供）

新機有兩個版本選擇，各搭載了不同的處理器，分別是支援Intel Evo平台的第十二代Intel Core處理器與Thunderbolt 4，以及搭載Qualcomm Snapdragon 5G高速網絡的Microsoft SQ 3處理器。

前者內置最高32GB LPDDR5 RAM及1TB SSD，售$8,688起；5G版則內置最高16GB LPDDR4x RAM及512GB SSD，售$11,688起。

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搭載全新Intel Core處理器的Surface Pro 9，有極佳的運算能力，比起上代效能高出5成，而且Thunderbolt 4可作快速數據傳輸、對接多個4K顯示器或支援eGPU設置。

而Microsoft SQ 3處理器則支援快速的5G流動網絡，以及長達19小時的續航力，透過全新的神經處理器（NPU），每秒可進行超過15兆次的運算，大大提升效率，配合流動辦公室需求。

最強顯示卡 ─ Surface Studio 2+

於2016年10月時，Microsoft推出第一代Surface Studio，其28吋3:2顯示比例的觸控熒幕引起大眾目光。今年Surface Studio會推出第二代的Surface Studio 2+，採用更新的Intel Core H-35處理器，CPU效能提高50%，亦是至今為止Surface裝置上最強的顯示卡。

▲ 搭載28吋PixelSense觸控熒幕，可以Surface手寫筆在上面盡情創作，零重力鉸鏈亦可輕鬆調整熒幕角度。（Microsoft提供）

新機亦同時搭載了NVIDIA Ge Force RTX 3060獨立顯示卡及DirectX 12 Ultimate，繪圖效能提升一倍，讓用家在製作3D圖或模型時，能以最逼真的光綫追蹤圖形。另外熒幕、鏡頭、Studio麥克風及連接埠進行亦有強化，並配備了USB-C、Thunderbolt 4及Windows 11作業系統，售$38,888。

查詢：www.microsoftestore.com.hk

記者︰黃依情