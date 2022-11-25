【新冠肺炎】疫下港醫院住院率下降整體死亡率上升　港大醫學院：疫情導致本可避免的死亡

▲ 港大醫學院發現，香港公立醫院的總住院人數顯著下降而整體死亡率卻上升。（資料圖片）

港大醫學院公共衞生學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心的研究人員發現，在新冠大流行的第一年（2020年），香港公立醫院的總住院人數顯著下降而整體死亡率卻上升，當中尤其以心血管疾病引致的死亡升幅更為明顯。這項發現反映在疫症大流行早期，市民就診的意向及醫療服務的限制也許會導致一些本可避免的死亡。研究結果現已在《刺針區域健康—西太平洋》 發表。

新型冠狀病毒感染除了可引致呼吸道相關的疾病和死亡外，大流行和相關的應對政策亦會產生廣泛的直接（例如因新型冠狀病毒感染而引發心臟及腦部疾病）和間接（例如由於篩查減少或延誤就醫而導致癌症死亡率上升）公共衞生影響。為了探討這些因素對醫療效果的影響，研究團隊從醫院管理局和香港特別行政區政府統計處收集了詳盡的長期住院和死亡數據，以量化新冠大流行對本地醫療服務的影響。

團隊發現，與假設沒有疫症大流行的數據相比，2020年錄得的公立醫院住院病人總數減少了359,790人，減幅中以呼吸道疾病和心血管疾病相關的病人佔大多數；而在疫情期間香港的總死亡人數則增加了1,873人，增幅中與心血管疾病相關的死亡佔多數。與其他年齡群組相比，5歲以下兒童和65歲以上長者的住院和死亡人數受到的影響最大。於2020年期間，在公立醫院內去世的人數減少，但與此同時在公立醫院外去世的人數卻增加，這或許反映出有些市民即使病重卻不願就醫。

是項研究表明，新冠大流行對香港的公共衞生系統產生了重要的間接影響。這情況可能是由於病人擔憂會在醫院感染新型冠狀病毒，或因其他因素而導致病人未能及時獲得醫療服務而造成。在某些地區和及高危群組中，這些間接影響甚至可能超越了病毒感染本身引致的直接後果。由於未來可能會出現更具毒性或具更高傳播能力的病毒變異株，甚或其他新發傳染病，醫療機構和政策制定者應準備充足的資源，並及時展開風險分析及溝通，以在緊急公共衞生事件發生時仍可為未有感染的患者提供持續的醫療服務。

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記者：黃穎津