【ViuTV 2023節目發布會】ERROR演唱會不設內部認購　想邀鄭伊健任嘉賓齊唱《數碼暴龍》

ViuTV今天（11月25日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會，出席藝人包括男團MIRROR、ERROR、P1X3L、ToNick、姜皓文、張慧儀、談善言、魏浚笙及黃正宜（阿正）等。

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）齊接受傳媒訪問，對於ERROR演唱會門票在昨日（11月24日）公開發售即門票全售罄，在今天晚上6時要即宣布演唱會加開1場一事，保錡指門票不存在內部員工應購，也看到有人問他有沒有內部門票，他就傳送ViuTV App的連結給對方。

而193開玩笑稱：「780元的門票炒至1300多元，可用1張ERROR門票換2張BLACKPINK門票。」

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▲ ERROR表示演唱會沒有內部認購。（陳慧安 攝）

邀鄭伊健做嘉賓

另外，ERROR稱想邀請鄭伊健任演唱會嘉賓，193表示想與對方齊唱《數碼暴龍》，希望對方可以出席。他們又指伊健曾在金像獎中稱自己有看《花姐ERROR遊》，他更是當晚唯一一位認得他們的大明星。

保錡更形容自己是「Makeaville愛人」，然後一起唱改編由的《16號愛人》改成的《Makerville愛人》：「何以我變了你的Makerville愛人」。

此外，早前ERROR演唱會被指抄襲，他們感謝大家記得演唱會的名字，193稱：「ERROR要專注於自己、不要理會別人。」

記者：陳淑霖

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