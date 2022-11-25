【大腦殺手】向太陳嵐1星期內暴漲似大肚婆　揭患腦下垂體腫瘤【附腦瘤6症狀】

▲ 向太陳嵐分享患病經歷。

現年63歲的向太陳嵐年輕時是大美人，近期她迷上玩抖音，並拍片分享為何昔日窈窕身段突然暴肥之謎。而事實上，向太是患上「腦下垂體腫瘤」，她就延醫了10年沒有理會，直到在一次助人善舉下，認識了一名腦科權威醫生，意外也救了自己一命。

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年輕時是模特兒出身的向太陳嵐，自確診「腦下垂體瘤」後就身形大變，她憶述自己這段患病經歷：

突然間又肥又腫，在一個星期之內我的肚子好像9個月大了，要生的樣子。

向太遍尋醫生，最終證實患上腦下垂體腫瘤，萬幸是不會變為惡性，只怕體積變大，而她亦因此拖了10年。直到有天，公司總監跟她說，有腦科權威醫生希望她能為一名生病的小朋友，捐助龐大的治療費用。小朋友的父母表示即使要賣樓，也想救回兒子，令向太備受感動，也爽快答應。

而醫生在看到向太的病歷後，認為她的情況需立即開刀，並指如腫瘤壓到眼神經，影響向太視力時，醫生就再也救不到她。向太在與老公向華強商量後，最終向太決定接受手術，而手術也很成功。向太表示雖然自己還是胖，但本著助人之心，最終卻也救了自己：

其實我是本著一個心態，他有事求我，那我幫幫他吧！這樣的心態，沒想到我也救了我自己。

解構6個腦瘤常見症狀

台灣長庚大學神經外科教授魏國珍曾在《健康2.0》頻道中，指出6個腦瘤常見症狀如下：

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責任編輯：羅嘉欣