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【失實廣告】醫療儀器及健康食品自稱由中大醫學院研發　校方澄清與產品沒有關係

社會 19:08 2022/11/25

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中大醫學院指，有關產品與中大、中大醫學院及其教職員完全沒有任何關係。（中大醫學院Facebook）

中大醫學院今日（25日）表示，留意到近日出現失實資訊，訛稱有醫療儀器及健康食品是由中大醫學院教授研發，在海外及本地出售。中大醫學院指，有關產品與中大、中大醫學院及其教職員完全沒有任何關係，呼籲市民如有任何健康上的疑問，必須徵詢醫生的專業意見，切勿自行購買及服用成藥，以策安全。

中大醫學院指，有關廣告在未經許可的情況下，擅自引用大量中大醫學院教授及科研究團隊的資料、圖片及研究文章作推廣營銷用途。醫學院嚴正聲明，有關產品與中大、中大醫學院及其教職員完全沒有任何關係，而醫學院的臨床教職員亦不會推廣任何產品、治療及服務，亦不會進行任何相關的商業活動。

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醫學院指，部分網上流傳的失實訊息，包括「民生堂中醫」專頁發布的「血管淨化機」。帖文使用中大4名教授的圖片，指產品由醫學院新研發，專治心腦血管病；另一失實廣告為「降糖靈」，廣告指產品為中大醫學院研究糖尿病的最新科學突破。醫學院指，會保留追究的權利，呼籲市民如有任何健康上的疑問，必須徵詢醫生的專業意見，切勿自行購買及服用成藥。

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責任編輯：黃悅晴

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