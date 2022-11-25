【世界盃2022】日本隊贏波幕後功臣　「五朝元老」御廚公開致勝餐單

▲ 日本隊贏波幕後功臣，「五朝元老」御廚公開致勝餐單。

卡塔爾世界盃完成首輪分組賽，日本爆冷以2:1反勝德國一戰絕對令人難忘，勝利除了歸功於球員和教練外，還有現年60歲的御廚西芳照，他5度隨隊出征世界盃，為球員烹調營養菜式，讓他們以最佳狀態應戰。

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綜合外媒報道，西芳照自2004年起便受邀出任日本國家隊的專屬主廚，並於2006年第一次隨隊參與當時的德國世界盃，至今已是他第5次隨隊出征，堪稱「五朝元老」。出征海外期間，他早上6、7時便要進廚房準備，直到深夜才能休息。他說，「即使犧牲睡眠時間，也要全力支持球員」。

在本届卡塔爾世界盃，日本隊入住的酒店距離訓練場只有10多分鐘車程，而他們的早餐時間為早上9時，西芳照會為球員即場炮製美食，亦會待球員吃完才離開。他表示，球員們在比賽期間非常緊張、疲勞，即場烹調菜式可以刺激他們的食欲，維持體力。

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而早在今年9月，西芳照已經赴卡塔爾首都多哈視察酒店和市場，並準備食材，包括雞肉、牛肉、羊肉，以及含豐富營養的肝臟類和深海魚。

他透露，日本隊的餐單是根據球員所需的營養設計而成，當中有幾個固定菜式，賽前3日會提供漢堡扒，賽前2日會吃西京燒銀鱈魚，比賽前夜會有鰻魚，賽後則是咖哩，他亦會針對球員的需求進行調整，另外由於卡塔爾禁食豬肉，他會以牛肉、羊肉等代替。

不過，年届60歲的西芳照早前表示，本届卡塔爾世界盃將將會是他最後一届世界盃，坦言在年齡和體力上已經有點吃力。

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責任編輯：羅嘉欣