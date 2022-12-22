【日本旅遊】夜遊橫濱搭全新空中纜車　必睇18米高1:1可移動高達

▲ 夜遊橫濱搭全新空中纜車，必睇18米高1:1可移動高達。

日本自10月中恢復免簽證自由行後，令東京、大阪等港人旅遊熱門地再度熱鬧起來。苦等兩年多，把握機會飛一轉東京，那怕是簡單如成田羽田機場、JR站等，都有煥然一新的感覺。這次先到東京都旁、以無敵港灣聞名的神奈川縣橫濱，近距離與GUNDAM FACTORY YOKOHAMA裏18米高的1:1可動高達打卡，再順道乘坐去年登場的橫濱空中纜車，來個浪漫夜遊橫濱。

▲ 這次選擇夜晚時份來欣賞高18米的高達，燈光、音樂加上煙霧效果，氣氛一流。（黃依情攝）

橫濱是日本第二大人口集中的城市，亦是當地主要港口之一，與東京相鄰，如在新宿、澀谷等乘坐JR、東急或京急電鐵等，約45分鐘便到達，非常方便。雖然橫濱的面積頗大，但勝在主要觀光熱點夠集中，如港未來21地區、新港人工島、元町、橫濱中華街，以及這次重點遊覽的山下公園等。

展期延長至明年

近期山下公園最熱鬧的，莫過於是正在山下碼頭舉辦的GUNDAM FACTORY YOKOHAMA（橫濱高達工廠）企劃，展出了18米高真實1:1尺寸的可動式RX-78F00 Gundam，藉以慶祝2019年《機動戰士高達》系列作品誕生40周年。

這企劃原定於2020年7月開展，可惜受疫情影響，延至12月中才開始，閉展日子也由今年的3月底延長至明年3月31日，讓更多海外高達迷有機會來朝聖。

其實東京也非第一次有巨型Gundam展出，早於2009年，為紀念《機動戰士高達》系列作品誕生30周年，同樣高18米的1:1初代RX-78-2 Gundam就於台場潮風公園首度亮相，高大威猛兼且霸氣十足，引來極大回響。

展出短短52日，已吸引逾400萬人次到場。後來於2012年再進駐台場DiverCity Tokyo Plaza的露天廣場，成為當地最具人氣的地標。

直至2017年，RX-78-2 Gundam正式退役，並由高19.7米的《機動戰士高達UC》1:1 RX-0獨角獸高達接棒登場，氣勢更磅礡。相隔5年後，巨型1:1高達終於再度歸來，而且相比起前幾次只有機身輕微郁動或3D燈光投影等效果外，今代RX-78F00 Gundam的逼真度及周邊設施配套，絕對是歷代最強。

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靈活步行移動

從最近的港未來綫元町中華街站下車後，向山下公園方向步行約10分鐘，便會抵達GUNDAM FACTORY YOKOHAMA。工廠主要分為Gundam-Dock及Gundam-Lab兩部分，焦點所在當然是那座18米高、約25噸重的1:1巨型「可動高達」RX-78F00。

其實在步行往工廠的那段路途中，已能遠眺到這有6層樓高的巨無霸，它被一座巨型的觀景塔包圍住，臨着橫濱港矗立在露天空地上，視覺效果的確非常震撼。

這座可動高達每日會設有表演時間，包括每隔兩小時逢20分演出的「起動實驗」，歷時8分45秒。以及每隔兩小時逢20分及45分，分別會演出「F00 / AI Awakening！」的完整版及半節版，前者更長達11分45秒；而每隔兩小時的逢45分，RX-78F00則會回復約5分鐘的Standby Mode。

每段表演都會配合不同樂曲、燈光及煙霧效果，巨型高達甚至會做出行出觀景塔、轉身、跪下等動作，機身有逾30處還可靈活自如郁動，微細至屈曲手指頭也沒難度，11分鐘的演出可說是無冷場。

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超近距離觀景台

基本入場費已包括欣賞RX-78F00的所有表演，而且沒有限制逗留時間，早午晚欣賞這座巨型高達都能攝出不同風格的打卡相。如時間有限的話，建議可選黃昏Magic Hour前入場，便能將日落及晚間景色盡收眼底。

如想再近距離接觸的話，亦可額外購買Gundam-Dock Tower的參觀券，登上5及6樓的觀景台，以15cm至18cm距離觀看可動高達的頭部及身體，順道可高空俯瞰旁邊的橫濱港，Die hard高達迷值得考慮。

欣賞過高達精采的演出後，可別忘了到Gundam-Lab 1樓的Academy裏，參觀一下這座可動高達是如何製作，並展出了多個高達模型、駕駛員5G體驗，讓大家對RX-78F00有更深入了解。

而同樣位於1樓的The Gundam Base，就有各式各樣展場限定的RX-78F00高達模型、原創商品及零食手信等，盒上會印有GUNDAM FACTORY YOKOHAMA，極具收藏價值。場內亦設有Gundam Cafe及多架美食車坐鎮，可品嘗Gundam主題的美食或飲品，亦值得入手打卡留念。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

日期：即日起至2023年3月31日

開放時間：周一、周三至周五11am-7pm；周六、日及假日10am-8pm（逢周二休館）

入場費：大人1,650日圓（約93港元）、小童（7至12歲）1,100日圓（約62港元）；Gundam-Dock Tower 3,300日圓（約185港元）

購票：可在官網預訂或於現場購買

交通：港未來綫元町中華街站4號出口（海洋塔口），步行約10分鐘

網址：https://gundam-factory.net

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▲ 去年4月開始運行的Yokohama Air Cabin，成為了橫濱一個全新打卡及旅遊點。（黃依情攝）

新登場空中纜車 10分鐘達紅磚倉庫

遊覽過山下公園的GUNDAM FACTORY YOKOHAMA後，當然要順道去坐坐全新登場橫濱的空中纜車（Yokohama Air Cabin）。由橫濱市都市整備局策劃的Yokohama Air Cabin，於去年4月22日開始運行，連接JR櫻木町站及紅磚倉庫所在的新港運河公園。以往要去人氣旅遊熱點紅磚倉庫，就必須靠步行，現在可直接乘坐纜車前往，省去不少時間，待12月頭紅磚倉庫翻新重開後，相信會更為方便。

如要由山下公園前往JR櫻木町站，腳骨力好的話可選擇漫步前往，約需30分鐘。建議可乘搭橫濱市營巴士8號或26號，約10分鐘便可到達，比起乘電鐵或JR更方便快捷，加上巴士上的指示亦非常清晰，毋須擔心會誤點下車。

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空中纜車站與JR櫻木町站相連，票價單程1,000日圓、來回1,800日圓。一架纜車最多可坐8人，單程車程約10分鐘。造訪當晚約8時左右乘搭可直接登車，而且可獨霸一車廂，惟人流多的話，或需排隊及要與其他人共享。

Yokohama Air Cabin最大特點是可以高空俯瞰橫濱港，透明玻璃車廂可清楚欣賞到無敵靚景，白天夜晚各有特色，值得一讚是車廂的玻璃是用了反光物料，即使來回兩邊的纜車距離頗接近，但也不會清晰看到隔離車廂內的乘客，免卻不少尷尬情況。

不過由於纜車偏向小型，起步初段的搖曳感相對頗大，起初亦有點害怕，但適應過後，回程終能盡情享受橫濱港的夜景，相信也是情侶遊東京的浪漫之選。

Yokohama Air Cabin

運行時間：10am-9pm（會受天氣影響而暫停運行，可留意官方網站公布）

票價：單程大人1,000日圓（約56港元）、小童500日圓（約28港元）；來回大人1,800日圓（約101港元）、小童900日圓（約50港元）

交通：JR櫻木町站東口步行1分鐘

網址：https://yokohama-air-cabin.jp

記者︰黃依情