鍾國斌親赴多哈見證巴西贏2︰0　「現場氣氛high到爆！」

▲ 身穿巴西隊球衣的鍾國斌雙手舉起拇指，大讚巴西隊「好波」。（鍾國斌Facebook圖片）

卡塔爾世界盃日前開鑼，不少本身是球迷的政界人士，近日「晚晚痴住部電視」。不過，立法會前議員、自由黨前黨魁鍾國斌，就選擇遠征多哈，親身在現場感受足球狂熱，大讚︰「現場氣氛high（興奮）到爆！」

G組巴西對塞爾維亞賽事，本港時間今日凌晨已上演，巴西以2比0擊敗對手。鍾國斌今日在社交網站上載相片，原來他當時正在路薩爾體育場（Lusail Stadium）現場觀看賽事，身穿巴西隊球衣的他更雙手舉起拇指，大讚巴西隊「好波」。

鍾國斌在帖文分享現場情況︰「全埸8萬幾人，九成以上巴西fans（粉絲）。一入波個個即刻彈起。好耐未試過叫到聲都沙埋。過癮！」連入兩球的前鋒里察利臣（Richarlison），不知道鍾國斌會否看好對方，是否有機會問鼎「神射手」呢？

本港實施「0+3」後，鍾國斌近日亦「出關」，正在中東多國旅行。他自本周一起，連日上載旅行相，包括在杜拜觀看一級方程式賽車、參觀法拉利世界欣賞古董跑車，他更親身駕駛水陸兩用車，自言︰「仲型過James Bond！」

▲ 鍾國斌在杜拜觀看一級方程式賽車。（鍾國斌Facebook圖片）

他透露，在杜拜已全部取消防疫、口罩要求，明言︰「係度享受下（吓）無口罩同安心出行的時間！」在他上載的旅行相片中，臉上都無戴上口罩，只見他笑得非常高興。

經歷9年多立法會生涯，鍾國斌去年底未能連任紡織及製衣界議席，今年5月更卸下自由黨黨魁一職。他當時指，未來會繼續留在黨內，但只會集中在後勤工作。