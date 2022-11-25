【ViuTV 2023節目發布會】AK與Ian將首度合作拍劇　MIRROR正副為《全民造星V》揀蟀

▲ 姜濤因傷未能與MIRROR成員齊出席節目巡禮。（陳慧安 攝）

ViuTV今天（11月25日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會，MIRROR成員除姜濤因傷缺席外，其他成員一律現身今日活動。

一眾成員當中，邱士縉（Stanley）劇集產量最多，今年共拍了4套劇集，因此呂爵安（Edan）笑稱邱士縉都變成邱視帝，江𤒹生（AK）更搞笑指大家是要「捉Stanley」不是「捉生啤」並成為公司的吉祥物。

談到「Ianson」將在《冰上火花》第一次在劇集合體，AK感到期待，陳卓賢（Ian）則開心大家可以一起拍劇。

▲ Jer（前左一）被屈要請食飯。（陳慧安 攝）

往加拿大為《造星V》揀蟀

另外，日前生日的柳應廷（Jer）表示在工作中度過生日，眾成員恭喜他榮升老闆並要求他請食飯，AK稱Jer曾表示準備禮物送給人，可是MIRROR成員們仍沒收到禮物。

Jer稱新歌是3來年的一個句號，也被歌曲感動，希望樂迷會喜歡。另外，陳瑞輝（Frankie）認為自己在劇集中的親熱戲已很足夠，暫未想將來拍劇的親密戲要再加碼。

對於有傳MIRROR會在12月辦FansMeeting，隊長楊樂文（Lokman）稱未接收到消息，要待未來數星期會否有新公布，不過正副隊長Lokman與AK稍後要到加拿大為《全民造星V》揀蟀。

而姜濤、Edan、Ian、盧瀚霆（Anson Lo）入圍叱咤我最喜歡男歌手5強，教主感謝粉絲同時也覺得辛苦了大家。Lokman稱希望大家繼續支持香港樂壇、香港歌手，樂迷開心的話又會多加投票。

記者：陳淑霖

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