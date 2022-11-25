【強制檢測】56處納強檢　涉將軍澳中心、日出康城Marini等【附名單】

▲ 56處納強檢，涉將軍澳中心、日出康城Marini等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月19日至11月25日期間，曾身處56個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月26日或11月27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

柴灣高威閣 4 座

屯門大興邨興耀樓

粉嶺景盛苑歡景閣

藍田啟田邨啟信樓

大圍豐盛苑富盛閣

沙田愉翠苑愉滿閣

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

薄扶林寶翠園 2 座

長沙灣泓景臺 3 座

荃灣麗城花園 3 期 1 座

上水彩蒲苑彩晶閣

屯門時代廣場 D 座

荃灣環宇海灣 1 座

馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

紅磡海逸豪園 15A 座

鴨脷洲漁安苑彩安閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 9 座

慈雲山慈愛苑愛榮閣

沙田愉翠苑愉民閣

將軍澳將軍澳中心 3 座

長沙灣喜雅 1 座

青衣灝景灣 1 座

屯門景新臺 1 座

屯門翠寧花園 5 座

觀塘順天邨天暉樓

屯門兆康苑兆新閣

青衣青怡花園 1 座

屯門青菱徑 6 號富麗大廈

葵涌華員邨華信閣

大角咀奧柏‧御峯 2 座

北角柏蔚山 2 座

粉嶺花都廣場 1 座

大圍瑞峰花園 4 座

旺角洗衣街 141-145 號正華大廈

銅鑼灣大坑道 3 號永威閣

長沙灣喜薈 3 座

元朗朗晴居 2 座

上水皇府山 7 座

紅磡黃埔花園紫荊苑 7 座

銅鑼灣富明街 2-6 號寶明大廈

鰂魚涌海堤街 8 號龍景大廈

柴灣杏花邨 37 座

馬鞍山翠擁華庭 7 座

大角咀維港灣 1 座

馬鞍山星漣海 3A 座

馬鞍山迎海．星灣 18 座

元朗朗屏 8 號 2 座

鰂魚涌南豐新邨 10 座

薄扶林學士臺 3 座

香港仔香港仔大道 171 號金豐大廈

屯門豐景園 3 座

新蒲崗采頤花園 4 座

元朗世宙 1 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

馬鞍山富寶花園 6 及 7 座

馬鞍山觀瀾雅軒 1 及 2 座

將軍澳日出康城 Marini 1 座

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記者：黃穎津