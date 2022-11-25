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【強制檢測】56處納強檢　涉將軍澳中心、日出康城Marini等【附名單】

社會 19:44 2022/11/25

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

56處納強檢，涉將軍澳中心、日出康城Marini等。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月19日至11月25日期間，曾身處56個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月26日或11月27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 柴灣高威閣 4 座
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 粉嶺景盛苑歡景閣
  • 藍田啟田邨啟信樓
  • 大圍豐盛苑富盛閣
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣
  • 薄扶林寶翠園 2 座
  • 長沙灣泓景臺 3 座
  • 荃灣麗城花園 3 期 1 座
  • 上水彩蒲苑彩晶閣
  • 屯門時代廣場 D 座
  • 荃灣環宇海灣 1 座
  • 馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣
  • 紅磡海逸豪園 15A 座
  • 鴨脷洲漁安苑彩安閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 9 座
  • 慈雲山慈愛苑愛榮閣
  • 沙田愉翠苑愉民閣
  • 將軍澳將軍澳中心 3 座
  • 長沙灣喜雅 1 座
  • 青衣灝景灣 1 座
  • 屯門景新臺 1 座
  • 屯門翠寧花園 5 座
  • 觀塘順天邨天暉樓
  • 屯門兆康苑兆新閣
  • 青衣青怡花園 1 座
  • 屯門青菱徑 6 號富麗大廈
  • 葵涌華員邨華信閣
  • 大角咀奧柏‧御峯 2 座
  • 北角柏蔚山 2 座
  • 粉嶺花都廣場 1 座
  • 大圍瑞峰花園 4 座
  • 旺角洗衣街 141-145 號正華大廈
  • 銅鑼灣大坑道 3 號永威閣
  • 長沙灣喜薈 3 座
  • 元朗朗晴居 2 座
  • 上水皇府山 7 座
  • 紅磡黃埔花園紫荊苑 7 座
  • 銅鑼灣富明街 2-6 號寶明大廈
  • 鰂魚涌海堤街 8 號龍景大廈
  • 柴灣杏花邨 37 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 7 座
  • 大角咀維港灣 1 座
  • 馬鞍山星漣海 3A 座
  • 馬鞍山迎海．星灣 18 座
  • 元朗朗屏 8 號 2 座
  • 鰂魚涌南豐新邨 10 座
  • 薄扶林學士臺 3 座
  • 香港仔香港仔大道 171 號金豐大廈
  • 屯門豐景園 3 座
  • 新蒲崗采頤花園 4 座
  • 元朗世宙 1 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 馬鞍山富寶花園 6 及 7 座
  • 馬鞍山觀瀾雅軒 1 及 2 座
  • 將軍澳日出康城 Marini 1 座

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記者：黃穎津

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