【過分溺愛】廿四孝父母養不出廿四孝子女　「人生勝利組」被縱壞慘成啃老兒

▲ 父母對子女有求必應，想給子女一個美好世界，但最終只會害到子女在社會上輸到一仆一碌。（《季前賽》劇照）

認識很多廿四孝父母，發現他們都有共通點：一、自己早年捱過，中年辛苦打拼過後生活無憂，然後怕子女捱苦，盡量滿足其物質、精神、心靈。二、害怕子女心理受挫，盡量有求必應，最緊要子女開心，萬事有爹娘。三、不覺得自己過分溺愛子女，縱壞子女的，永遠是別人。

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近日又認識一對廿四孝父母，寶貝女在美國大學唸專業，但已揚言畢業後誓不從事該專業，父母當然順意好好好；但一問到日後想做咩、有乜打算呢？小姐一句唔知喎，兩老即時不敢再問，總之躺平又好、working holiday又好、求其搵份工又好、唔做嘢亦無問題，唔做嘢幾耐阿爸阿媽就養你幾耐。

聖誕將近，又有父母聽到子女要求，在美國考完試要翌日即刻飛去日本浸溫泉、relax一下考試之辛勞，更要在東京食玩浸足十幾廿日先夠皮，於是廿四孝父母馬上接旨，不惜花十幾萬元安排盡善盡美之食玩浸東京二十日之旅，務求令「飽受」讀書考試之苦的寶貝們，得到一個身心靈補償。

廿四孝父母從來養不出廿四孝子女，家裏事事有求必應、無微不至，難怪子女連努力、掙扎和思考如何好好做一個社會有用的人之動力也沒有。這種凡事不敢待慢子女之廿四孝父母，或許自以為把子女放進了人生勝利組，但往往，這類考完試就會即時有個日本溫泉之旅作慰勞和獎勵的孩子，他日畢業出來做事才是見真章之時，跟其他懂事同輩一拍埋，做人處世、待人接物、靈活性和主動性全部被比下去，除了家境富裕是唯一「過人之處」之外，其他地方全部平庸。這類年輕人，我近年見過不少，而聘請過他們的企業高層，都有不少為之氣結和大開眼界之經驗。

廿四孝父母可能未知，苦心經營一個「要乜就有乜、夢想永遠可成真」的美好世界給子女，並非好事，那只是延遲他們應要努力和發力的人生。贏在起跑綫？當心最後一仆一碌輸到終點。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「廿四孝父母」

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