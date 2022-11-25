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【無牌行醫】八鄉55歲婦針炙後氣胸亡　警改控無牌中醫誤殺下周一提堂

社會 19:52 2022/11/25

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八鄉55歲婦針炙後氣胸亡，警改控無牌中醫誤殺下周一提堂。（資料圖片）

警方昨日（24日）將一宗2020年12月10日在八鄉發生的未經註冊作中醫執業案改列作誤殺案。

警方當日晚上10時34分接獲報案，指一名55歲女子在八鄉錦上路的住所內呼吸困難。人員接報到場，該名女子清醒被送往博愛醫院治理。該名女子其後於同日晚上11時42分被證實死亡。

案件交由元朗警區重案組接手調查。調查顯示，死者於當晚約9時35分曾於住所內接受一名現年74歲男子的中醫針灸及診療，而該男子並非註冊中醫或表列中醫。

人員於2020年12月11日凌晨5時25分拘捕該名男子，涉嫌未經註冊作中醫執業。該名男子同日被控一項未經註冊作中醫執業罪，案件已於2020年12月12日在屯門裁判法院提堂。

人員經進一步調查，發現該名被捕男子曾向死者進行共7次中醫針灸及診療。驗屍結果顯示，死者因為背部穿透性刺傷導致氣胸致死。

經諮詢律政司意見後，案件現改列為誤殺，該名被捕男子已被改控一項誤殺罪，以及7項未經註冊作中醫執業罪。案件將於11月28日於東區裁判法院提堂。

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記者：黃穎津

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