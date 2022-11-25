【ViuTV 2023節目發布會】P1X3L坦言掛念師姐陳凱詠　未知能否出席叱咤頒獎禮

▲ （左起）歐鎮灝、吳啟洋、葉振弘。（陳慧安 攝）

ViuTV今天（11月25日）於九龍灣國際展貿中心舉行《ViuTV 2023》節目發布會，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）在今天（11月25日）於活動上有獨唱的部份，他稱第二次在這舞台演出，心情比較放鬆。

此外，Phoebus與歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）合演唱《This Is How We Roll》時，現場音樂播出曾同屬環球唱片的陳凱詠（Jace）Featuring聲音。

George表示一向很掛念師姐Jace，也想特意在演出上留下對方的聲音。Marco也希望將來再有機會與師姐合作，Phoebus就指該歌曲只公開表演過一次。

▲ P1X3L（陳慧安 攝）

對獎項平常心

各大小音樂頒獎禮將舉行，他們表示對於獎項不敢多想，並感謝粉絲讓他們成功打入叱咤我最喜愛組合十強。

因為環球歌手早前缺席叱咤頒獎禮記者會，問會否現身叱咤頒獎禮，George坦言「傾緊」並表示他們也很想見證盛事。

Marco稱他們對公司沒特別訴求，來年的目標就是開騷，現時也努力為這目標作準備。另外，George、Marco的個人單曲也在計劃當中。

記者：陳淑霖

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R